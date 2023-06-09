ua ru
Пт, 09 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Медведчука исключили из Нацакадемии правовых наук

Новина українською →
Киев, Пятница 09 июня 2023 14:27
Медведчука исключили из Нацакадемии правовых наук Фото: Виктор Медведчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Бывшего нардепа, лишенного украинского гражданского, Виктора Медведчука исключили из Национальной академии правовых наук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу подкомитета ВРУ по вопросам высшего образования Юлию Гришину в Telegram.

Национальная академия правовых наук сегодня, 9 июня, провела заседание. Общее собрание академии приняло решение о лишении статуса действующего члена предателя Виктора Медведчука.

Медведчука исключили из Нацакадемии правовых наук

Фото: Медведчука исключили из Национальной академии правовых наук (t.me/Gryshyna_channel)

Следует отметить, что Медведчук является доктором юридических наук, профессором, а также академиком Международной Славянской академии и заслуженным артистом Украины.

Что известно о Медведчуке

Виктор Медведчук является кумом российского диктатора Владимира Путина и основателем уже запрещенной в Украине партии ОПЗЖ. До начала полномасштабного вторжения РФ его подозревали в государственной измене.

До февраля 2022 года он находился под домашним арестом, но потом оказалось, что предатель сбежал. СБУ задержала Медведчука в апреле прошлого года, а в сентябре его обменяли на защитников Мариуполя. В частности, на командиров "Азова", защищавших "Азовсталь".

Его жена, Оксана Марченко, тоже сбежала в Россию и сейчас находится там. Она является фигуранткой нескольких громких дел, в частности, ее подозревают в финансировании российских силовиков. Также СБУ объявила Марченко в розыск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор Медведчук госизмена
NEWS
Вода идет на спад. Все подробности о последствиях подрыва Каховской ГЭС на 9 июня
Вода идет на спад. Все подробности о последствиях подрыва Каховской ГЭС на 9 июня
DAILY
"Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС
Анастасия Рокитна, Виталий Носач "Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС