Медведчука продовжать судити в Україні заочно, засідання будуть закритими

Україна продовжить кримінальне переслідування депутата забороненої політичної партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, якого було переданого Росії у рамках обміну військовополоненими. Воно буде здійснюватися за заочною процедурою - in absentia.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

Зазначається, що колегія суддів Личаківського районного суду Львова розпочала спеціальне судове провадження стосовно Медведчука. Він обвинувачується у вчиненні державної зради і незакінченому замаху на розграбування національних цінностей на окупованій території (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 438 КК).

Так, спеціальне судове провадження здійснюється за відсутності обвинуваченого (in absentia). Судовий розгляд обвинувального акту у справі буде проводитися у закритому судовому засіданні для уникнення розголошення таємниці, яка охороняється законом.

Окрім того, у так званій "вугільній справі", за підозрою Медведчука у вчиненні державної зради та сприянні діяльності терористичної організації (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК), суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування.

На майно Медведчука та майно пов’язаних з ним осіб накладений арешт.

Нагадаємо, 21 вересня відбувся масштабний обмін полоненими. Україні вдалося звільнити 215 українських захисників, серед них 108 бійців "Азова" та 10 іноземців.

При цьому Росія повернула кума Путіна Віктора Медведчука та 55 російських окупантів.

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