Медведчука оставили под арестом еще на два месяца

Печерский районный суд Киева продлил домашний арест народному депутату Виктору Медведчуку еще на 60 суток. Решение было принято 2 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию суда.
Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Ему грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Среди выдвинутых ему обвинений:
Ранее президент Владимир Зеленский отреагировал на опубликованные журналистами записи телефонных разговоров подозреваемого в государственной измене народного депутата Виктора Медведчука.
Напомним, Апелляционный суд оставил Медведчука под домашним арестом.