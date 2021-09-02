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Медведчука оставили под арестом еще на два месяца

Автор: Анастасия Рокитна

Печерский районный суд Киева продлил домашний арест народному депутату Виктору Медведчуку еще на 60 суток. Решение было принято 2 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию суда.

Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Ему грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Среди выдвинутых ему обвинений:

  • покушение на хищение природных ресурсов,
  • передача российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну,
  • антиукраинская деятельность.

Ранее президент Владимир Зеленский отреагировал на опубликованные журналистами записи телефонных разговоров подозреваемого в государственной измене народного депутата Виктора Медведчука.

Напомним, Апелляционный суд оставил Медведчука под домашним арестом.

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Виктор Медведчук