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Медведчука ищут во многих городах. О выезде из Украины данных нет, - Венедиктова

Фото: нардеп Виктор Медведчук (kremlin.ru)
Автор: Илона Свиридова

Украинского депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, который сбежал из-под домашнего ареста, ищут во многих городах. Официальных данных о том, что он мог выехать из страны, нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генпрокурора Ирины Венедиктовой для "Украинской правды".

"Где он может быть? Есть несколько оперативных версий. Сказать, что мы думаем, что он где-нибудь в Москве, и мы не доберемся до него - я так не могу. Мы их отрабатываем", - отметила она.

По ее словам, создана определенная группа, которая разыскивает Медведчука и проводит следственные действия. Причем "обыски проходят во многих городах". Кроме того, у следствия нет данных, что он мог выехать из Украины.

"Если он пересек границу, это было незаконное пересечение. Поэтому официальных данных, когда он пересек границу у нас нет. Их не могло и быть, потому что это история вне закона", - добавила генпрокурор.

Напомним, Медведчук, который является подозреваемым в государственной измене и содействию терроризму, сбежал из-под домашнего ареста почти сразу после начала полномасштабной войны России против Украины.

В связи с этим суд разрешил взять его под стражу, но народный депутат не известно где скрывается.

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Виктор МедведчукИрина Венедиктова