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Медведчук у списку: ЄС ввів санкції за дестабілізаційні дії Росії за кордоном

Фото: Віктор Медведчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Європейський Союз у вівторок, 20 травня, запровадив санкції проти 21 особи та 6 організацій за дестабілізаційні дії Росії за кордоном. У списку колишній народний депутат України, олігарх Віктор Медведчук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради ЄС.

Зокрема, санкції застосовано до Віктора Медведчука і його соратників Артема Марчевсьского, Олега Волошина та їхньої медіаплатформи Voice of Europe ("Голос Європи") - за поширення проросійської пропаганди в Україні та за її межами.

"Медведчук пропагує політику та дії, спрямовані на підрив легітимності та довіри до уряду України, напряму підтримуючи зовнішньополітичні інтереси Російської Федерації та поширюючи проросійську пропаганду", - зазначили у ЄС.

Рада ЄС також дозволила запроваджувати санкції проти "матеріальних активів", пов’язаних із дестабілізуючою діяльністю Росії, як-от судна, літаки, нерухомість, фізичні елементи цифрових і комунікаційних мереж, а також транзакції кредитних установ, фінансових установ і організацій, що надають послуги з використанням криптовалют, які прямо чи опосередковано сприяють дестабілізуючій діяльності Росії.

Крім того, на тлі систематичної міжнародної російської кампанії з маніпулювання у ЗМІ та спотворення фактів, спрямованої на дестабілізацію сусідніх країн і ЄС, Рада ЄС тепер матиме можливість призупинити дію ліцензій на мовлення російських ЗМІ, які знаходяться під контролем російського уряду, і заборонити їм транслювати свій контент в ЄС.

Санкції ЄС проти Медведчука

Нагадаємо, раніше влада Чехії виявила схему, в якій брав участь Віктор Медведчук. Йдеться про голоси європейських медіаплатформ, які займалися проросійською пропагандою та дезінформацією.

Через "Голос Європи" агенти підкуповували проросійських європейських політиків, а також розповсюджували проросійські сюжети, щоб дискредитувати Україну та її прихильників у Європі.

У травні 2024 року ЄС запровадив санкції проти Медведчука та видання "Голос Європи".

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Віктор МедведчукЄвросоюзСанкції проти Росії