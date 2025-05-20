Медведчук у списку: ЄС ввів санкції за дестабілізаційні дії Росії за кордоном

Зокрема, санкції застосовано до Віктора Медведчука і його соратників Артема Марчевсьского, Олега Волошина та їхньої медіаплатформи Voice of Europe ("Голос Європи") - за поширення проросійської пропаганди в Україні та за її межами.

"Медведчук пропагує політику та дії, спрямовані на підрив легітимності та довіри до уряду України, напряму підтримуючи зовнішньополітичні інтереси Російської Федерації та поширюючи проросійську пропаганду", - зазначили у ЄС.

Рада ЄС також дозволила запроваджувати санкції проти "матеріальних активів", пов’язаних із дестабілізуючою діяльністю Росії, як-от судна, літаки, нерухомість, фізичні елементи цифрових і комунікаційних мереж, а також транзакції кредитних установ, фінансових установ і організацій, що надають послуги з використанням криптовалют, які прямо чи опосередковано сприяють дестабілізуючій діяльності Росії.

Крім того, на тлі систематичної міжнародної російської кампанії з маніпулювання у ЗМІ та спотворення фактів, спрямованої на дестабілізацію сусідніх країн і ЄС, Рада ЄС тепер матиме можливість призупинити дію ліцензій на мовлення російських ЗМІ, які знаходяться під контролем російського уряду, і заборонити їм транслювати свій контент в ЄС.