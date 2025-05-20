Медведчук в списке: ЕС ввел санкции за дестабилизирующие действия России за границей

Европейский Союз во вторник, 20 мая, ввел санкции против 21 человека и 6 организаций за дестабилизирующие действия России за границей. В списке бывший народный депутат Украины, олигарх Виктор Медведчук.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета ЕС.
В частности, санкции применены к Виктору Медведчуку и его соратникам Артему Марчевскому, Олегу Волошину и их медиаплатформе Voice of Europe ("Голос Европы") - за распространение пророссийской пропаганды в Украине и за ее пределами.
"Медведчук пропагандирует политику и действия, направленные на подрыв легитимности и доверия к правительству Украины, напрямую поддерживая внешнеполитические интересы Российской Федерации и распространяя пророссийскую пропаганду", - отметили в ЕС.
Совет ЕС также разрешил вводить санкции против "материальных активов", связанных с дестабилизирующей деятельностью России, таких как суда, самолеты, недвижимость, физические элементы цифровых и коммуникационных сетей, а также транзакции кредитных учреждений, финансовых учреждений и организаций, предоставляющих услуги с использованием криптовалют, которые прямо или косвенно способствуют дестабилизирующей деятельности России.
Кроме того, на фоне систематической международной российской кампании по манипулированию в СМИ и искажению фактов, направленной на дестабилизацию соседних стран и ЕС, Совет ЕС теперь будет иметь возможность приостановить действие лицензий на вещание российских СМИ, которые находятся под контролем российского правительства, и запретить им транслировать свой контент в ЕС.
Напомним, ранее власти Чехии обнаружили схему, в которой участвовал Виктор Медведчук. Речь идет о голосах европейских медиаплатформ, которые занимались пророссийской пропагандой и дезинформацией.
Через "Голос Европы" агенты подкупали пророссийских европейских политиков, а также распространяли пророссийские сюжеты, чтобы дискредитировать Украину и ее сторонников в Европе.
В мае 2024 года ЕС ввел санкции против Медведчука и издания "Голос Европы".
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