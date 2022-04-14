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Медведчук проходил по делу о вмешательстве России в выборы США, - NYT

Фото: Виктор Медведчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Народный депутат Виктор Медведчук фигурировал в деле о вмешательстве России в американские выборы. Нардеп был клиентом Пола Манафорта - политтехнолога 45 президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

"Его отношение к вмешательству России в выборы в США связано с контактами с Манафортом, хотя в докладе специального прокурора и двух федеральных судебных процессах он не является центральной фигурой", - сообщает издание.

Манафорт, прежде чем стать главой президентской кампании Трампа в 2016 году, в течение десяти лет работал консультантом для политиков в Украине, ориентированных на Россию, включая партию "Оппозиционный блок", в которой Медведчук был одной из трех ведущих фигур.

Манафорт консультировал партию по избирательной стратегии на основе опросов. Также политтехнолог одобрил пророссийскую политику партии как электорально обоснованную в юго-восточном регионе Украины.

"В 2017 году, когда в США активизировалось расследование российского вмешательства, имя Медведчука всплыло среди нескольких пророссийских украинских политиков, близких как Манафорту, так и Путину. ФБР изучали возможные связи Трампа с Путиным через людей, с которыми контактировал политтехнолог Манафорт", - пишет издание.

Манафорт перестал возглавлять штаб Трампа после того, как в Украине опубликовали записи "черной бухгалтерии" Виктора Януковича, свидетельствующие о выплате политтехнологу 12,7 млн долларов.

Медведчука могут выдать России или оставить в руках украинской Фемиды. Если политик останется в Украине, неизвестно, будет ли расследование касаться его сотрудничества с Манафортом или сосредоточится на внутренних вопросах.

Напомним, СБУ провела многоуровневую спецоперацию по задержанию Медведчука. Лидер ОПЗЖ пытался бежать из Киевской области, где скрывался с начала войны, в непризнанное Приднестровье. Оттуда спецназовцы ФСБ должны были эвакуировать его в Москву.

К слову, задержанный охранник Медведчука рассказал СБУ о месте укрывательства нардепа.

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