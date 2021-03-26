Медведчук и Козак после завершения Революции достоинства приобрели нефтебизнес в РФ, - "Схемы"

Семьи нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака сразу после завершения Революции достоинства в Украине за бесценок приобрели часть нефтяного бизнеса в России. Это случилось также в первые дни силовой аннексии Крыма.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" и международного Проекта расследования коррупции и организованной преступности "Российские деньги, украинская политика".

По данным журналистов, официальные документы кипрских компаний свидетельствуют, что 27 февраля 2014 года (день захвата парламента Крыма так называемыми "зелеными человечками") семьи Медведчука и Козака стали совладельцами "Новошахтинского завода нефтепродуктов" в Ростовской области, получив 42% предприятия за 40 тысяч долларов.

Как добавляют расследователи, также они получили контроль над 60% фирмы "НЗНП Трейд", которая имела лицензию на разработку Гавриковского нефтяного месторождения в России за 1 тысячу долларов.

Эти заводы принадлежали российскому миллиардеру Сергею Кислову.

На запросы журналистов народные депутаты Виктор Медведчук и Тарас Козак не ответили.

По оценкам расследователей, "Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод" с 2014 года обеспечил бенефициаров дивидендами в размере более 100 миллионов долларов.

Напомним, трейдер Proton Energy, конечным бенефициаром которой является бизнесмен Нисан Моисеев, объявил о прекращении поставок нефтепродуктов в Украину. Решение вступит в действие с 1 апреля. В письме Proton Energy, вероятно, речь идет об аресте трубопровода "Прикарпатзападтранс" и об обысках в компании Glusco Energy S. A., которой принадлежит часть бывших АЗС "Роснефти" в Украине.

Лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука называют бенефициаром "ПрикарпатЗападтранса".