Санкции против Медведчука: трейдер Proton прекращает поставки топлива в Украину

Трейдер Proton Energy, конечным бенефициаром которого является Нисан Моисеев, объявил о прекращении поставок нефтепродуктов в Украину. Решение вступит в действие с 1 апреля.

Об этом сообщает профильное издание Enkorr со ссылкой на письмо компании к контрагентам .

Среди причин такого решения в компании называют действия украинских властей.

В частности, в компании заявили, что начале марта 2021 года компания получила информацию от одного из членов Нефтегазовой ассоциации Украины о том, что СБУ настоятельно рекомендует участникам украинского топливного рынка не сотрудничать с Proton Energy и воздерживаться от покупки нефтепродуктов у компании.

В письме Proton Energy, вероятно, речь идет об аресте трубопровода "ПрикарпатЗападтранс" и об обысках у компании Glusco Energy SA, которой принадлежит часть бывших АЗС "Роснефти" в Украине.

Лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука называют бенефициаром "ПрикарпатЗападтранса". Glusko Energy 11 марта уведомила, что из-за обысков "отпуск нефтепродуктов остается заблокированным" и заявило, что уголовное производство, в рамках которого проводились обыски, не имело отношение к деятельности группы компаний Glusko.

Кроме того, по информации издания OilPOint, с 1 апреля приостанавливает поставки российского дизельного топлива один из крупнейших поставщиков светлых нефтепродуктов - Wexler Group.

"С апреля компания полностью приостанавливает поставки дизельного топлива происхождением из Российской Федерации в Украину", - сообщил собеседник издания.

Около 85% поставок Proton Energy Group S.A. осуществляет по годовым терм-контрактам. Клиентами являются крупнейшие игроки рынка Украины: Wexler Group, ОККО, WOG, KLO, Glusco, и другие. По данным Консалтинговой группы А-95, компания "Анвитрейд" (входит в Wexler Group) в прошлом году стала крупнейшим импортером дизельного топлива, нарастив поставки по сравнению с 2019 годом на 9%, до 662 300 т.