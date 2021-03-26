Медведчук та Козак після завершення Революції гідності придбали нафтобізнес в РФ, - "Схеми"

Родини нардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака одразу після завершення Революції гідності в Україні за безцінь придбали частину нафтового бізнесу у Росії. Це сталось також у перші дні силової анексії Криму.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми" та міжнародного Проєкту розслідування корупції та організованої злочинності "Російські гроші, українська політика".

За даними журналістів, офіційні документи кіпрських компаній свідчать, що 27 лютого 2014 року (день захоплення парламенту Криму так званими "зеленими чоловічками") родини Медведчука і Козака стали співвласниками "Новошахтинського заводу нафтопродуктів" у Ростовській області, отримавши 42% підприємства за 40 тисяч доларів.

Як додають розслідувачі, також вони отримали під контроль 60% фірми "НЗНП Трейд", яка мала ліцензію на розробку Гавриківського нафтового родовища у Росії за 1 тисячу доларів.

Ці заводи належали російському мільярдерові Сергію Кислову.

На запити журналістів народні депутати Віктор Медведчук та Тарас Козак не відповіли.

За оцінками розслідувачів, "Новошахтинський нафтопереробний завод" з 2014 року забезпечив бенефіціарів дивідендами у розмірі понад 100 мільйонів доларів.

Нагадаємо, трейдер Proton Energy, кінцевим бенефіціаром якої є бізнесмен Нісан Моїсеєв, оголосив про припинення постачання нафтопродуктів в Україну. Рішення вступить у дію з 1 квітня. У листі Proton Energy, ймовірно, йдеться про арешт трубопроводу "ПрикарпатЗахідтранс" і про обшуки в компанії Glusco Energy S.A., якій належить частина колишніх АЗС "Роснафти" в Україні.

Лідера партії "Опозиційна платформа - За життя", кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука називають бенефіціаром "ПрикарпатЗападтранса".