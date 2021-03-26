ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Медведчук та Козак після завершення Революції гідності придбали нафтобізнес в РФ, - "Схеми"

Новость на русском → Україна, П'ятниця 26 березня 2021 00:42
Медведчук та Козак після завершення Революції гідності придбали нафтобізнес в РФ, - "Схеми" Фото: Віктор Медведчук (РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Родини нардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака одразу після завершення Революції гідності в Україні за безцінь придбали частину нафтового бізнесу у Росії. Це сталось також у перші дні силової анексії Криму.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми" та міжнародного Проєкту розслідування корупції та організованої злочинності "Російські гроші, українська політика".

За даними журналістів, офіційні документи кіпрських компаній свідчать, що 27 лютого 2014 року (день захоплення парламенту Криму так званими "зеленими чоловічками") родини Медведчука і Козака стали співвласниками "Новошахтинського заводу нафтопродуктів" у Ростовській області, отримавши 42% підприємства за 40 тисяч доларів.

Як додають розслідувачі, також вони отримали під контроль 60% фірми "НЗНП Трейд", яка мала ліцензію на розробку Гавриківського нафтового родовища у Росії за 1 тисячу доларів.

Ці заводи належали російському мільярдерові Сергію Кислову.

На запити журналістів народні депутати Віктор Медведчук та Тарас Козак не відповіли.

За оцінками розслідувачів, "Новошахтинський нафтопереробний завод" з 2014 року забезпечив бенефіціарів дивідендами у розмірі понад 100 мільйонів доларів.

Нагадаємо, трейдер Proton Energy, кінцевим бенефіціаром якої є бізнесмен Нісан Моїсеєв, оголосив про припинення постачання нафтопродуктів в Україну. Рішення вступить у дію з 1 квітня. У листі Proton Energy, ймовірно, йдеться про арешт трубопроводу "ПрикарпатЗахідтранс" і про обшуки в компанії Glusco Energy S.A., якій належить частина колишніх АЗС "Роснафти" в Україні.

Лідера партії "Опозиційна платформа - За життя", кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука називають бенефіціаром "ПрикарпатЗападтранса".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Віктор Медведчук Крим нефть аннексия
NEWS
Майже в два рази: Степанов пояснив відставання від плану COVID-вакцинації
Майже в два рази: Степанов пояснив відставання від плану COVID-вакцинації
DAILY
План реваншу. На що розраховують Петро Порошенко і його команда
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна План реваншу. На що розраховують Петро Порошенко і його команда