Медтехника в интернет- магазине "Ортоп"

Медицинские товары и товары для здоровья

Всем известно, что хорошее самочувствие — это залог не только хорошего настроения, но и восприятия окружающего мира в целом. Именно поэтому о нем необходимо тщательно заботиться.

В этом поможет медицинская техника, в широком ассортименте представленная ​​в магазине "Ортоп". Мы предлагаем значительный каталог медтехники от официальных поставщиков. Вы сможете найдете много полезного для себя и своей семьи.

Ваше здоровье — в ваших руках

В современном ритме жизни очень трудно следить за своим здоровьем, его изменениями и колебаниями, а также принимать своевременные меры по лечению различных проблем. Катастрофическая нехватка времени дает о себе знать. Но о важности этого момента не стоит забывать. Если не заботиться о своем здоровье сейчас, это может привести к серьезным проблемам в будущем.

Как этого не допустить? Все достаточно просто. Медицинское оборудование позволит точно и своевременно контролировать показатели здоровья. Благодаря продукции нашего магазина каждый желающий может проводить необходимые профилактические процедуры прямо у себя дома.

Какие группы товаров предлагаются в нашем салоне? Рассмотрим подробнее.

Тонометры

Поскольку сердечно-сосудистые заболевания — основная причина смертности населения в мире, важно регулярно контролировать показатели артериального давления, особенно если у вас есть предрасположенность к этим заболеваниям. Медмагазин "Ортоп" представляет следующие типы тонометров.

Автоматические тонометры. Электронный прибор, который работает полностью в автоматическом режиме. Состоит из основного блока с экраном, трубочки для нагнетания воздуха, а также манжеты.

Полуавтоматические тонометры. Измерение происходит автоматически, но нагнетать воздух нужно вручную с помощью груши. Состоит из измерительного блока, груши и манжеты.

Механические тонометры. Нагнетание воздуха и измерение происходит в ручном режиме с помощью груши и стетоскопа. Самые дешевые устройства.

Тонометры на запястье. Специальные модели тонометров, которые крепятся не на предплечье, а на запястье. Точность измерения может быть несколько меньше.

Стетоскопы. Специальные устройства, которые используются в паре с механическими тонометрами.

Аксессуары для тонометров, включающие в себя блоки питания, груши, манжеты, клапаны и тому подобное.

Ингаляторы (небулайзеры)

Устройства для впрыска лекарственных средств при различных заболеваниях дыхательной системы и носоглотки: муковисцидоз, легочная недостаточность, пневмония, ларингит, ринит, синусит, бронхиальная астма и др. Делятся на несколько категорий.

Ультразвуковые модели — компактные и бесшумные. Позволяют в процессе распыления получить небольшой размер частиц. Отсутствует возможность регулировать размер лекарственных частиц, а молекулы препарата разрушаются. Не подходят для детей.

Компрессорные модели — большие и шумные. Есть возможность регулировки размера взвешенных частиц лекарственного средства. Используют для лечения заболеваний нижних и верхних дыхательных путей.

Мембранные, электронно-сетчатые или меш модели компактны и могут работать от батареек. Незаменимы для больных бронхиальной астмой, бронхитом или трахеит.

Дарсонваль

Аппарат для воздействия на пораженные части тела с помощью высокочастотного электрического тока. Используется при:

урологических заболеваниях;

гнойных и воспалительных процессах;

респираторных болезнях;

гинекологических болезнях;

варикозном расширении вен

воспалении внутренних органов;

заболеваниях желудочно-кишечного тракта;

неврологических заболеваниях.

Глюкометры

Устройство для измерения уровня сахара в крови. Просто незаменим для больных сахарным диабетом. Также можно приобрести тест-полоски от различных производителей.

Лампы

Используются при различных воспалительных заболеваниях, а также для обеззараживания и дезинфекции. У нас вы можете приобрести медицинские лампы следующих типов.

Синие лампы. Используются при заболеваниях органов носоглотки (синуситы, отиты, трахеиты, насморк), верхних дыхательных путей (пневмония, бронхит), болезнях периферической нервной системы (миалгия, невралгия), воспалениях мышц.

Лампы дневного света. Люминесцентные лампы, создающие эффект дневного света в любое время года.

Бактерицидные лампы. Используются для обеззараживания воздуха или поверхности. Бывают безозоновые и озоновые. Делятся на закрытые и открытые, переносные и стационарные, а также напольные, настольные и настенные.

Кварцевые лампы. Используются для обеззараживания помещения или определенных частей тела как в медицинских учреждениях, так и в домашних мастерских. В зависимости от конструктивных характеристик их разделяют на трубчатые, неоновые, ДРЛ низкого/высокого давления, натриевые и металлогалогеновые.

Инфракрасные лампы. Используются при проведении систематических профилактических процедур, обладают общеукрепляющим действием и снижают количество простудных заболеваний в осенне-зимний период.

Медтехника для дома

Самые разнообразные устройства, такие как электронные термометры, электрогрелки, озонаторы и приборы для магнитотерапии, миостимуляторы, пульсометры и тому подобное.

Товары медицинского назначения давно принято считать важным и неотъемлемым элементом любой аптечки. Следить за собой стало не только важно, но и крайне модно. Именно поэтому наш магазин "Ортоп" внимательно отбирает продукцию и предлагает своему покупателю исключительно надежные и качественные позиции, представленные в нашем каталоге.

Нам хорошо известно, что любое изделие должно оправдывать ожидания и нести пользу для здоровья. Это и есть наша основная цель, ради которой мы работаем.