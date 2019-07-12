Медтехника в интернет-магазине "Ортоп"

Медичні товари і товари для здоров'я

Всім відомо, що хороше самопочуття — це запорука не лише гарного настрою, а й сприйняття навколишнього світу в цілому. Саме тому необхідно ретельно піклуватися про нього.

В цьому допоможе медична техніка, в широкому асортименті представлена в магазині “Ортоп”. Ми пропонуємо значний каталог медтехніки від офіційних постачальників. Тому ви зможете знайдете багато корисного для себе і своєї сім’ї.

Ваше здоров’я — у ваших руках

У сучасному ритмі життя дуже важко стежити за своїм здоров'ям, його змінами і коливаннями, а також вживати своєчасних заходів щодо лікування різноманітних проблем. Катастрофічний брак часу дає про себе знати. Але про важливість цього моменту не варто забувати. Якщо не піклуватися про своє здоров’я тепер, це може призвести до серйозних проблем у майбутньому.

Як цього не допустити? Все досить просто. Медичне обладнання дозволить точно і своєчасно контролювати показники здоров'я. Завдяки продукції нашого магазину кожен бажаючий може проводити необхідні профілактичні процедури прямо у себе вдома.

Які групи товарів пропонуються в нашому салоні? Розглянемо детальніше.

Тонометри

Оскільки серцево-судинні захворювання є основною причиною смертності населення у світі, важливо регулярно контролювати показники артеріального тиску, особливо якщо у вас є схильність до цих захворювань. Медмагазин “Ортоп” представляє наступні типи тонометрів.

Автоматичні тонометри. Електронний прилад, який працює повністю в автоматичному режимі. Складається з основного блоку з екраном, трубочки для нагнітання повітря, а також манжети.

Напівавтоматичні тонометри. Вимірювання відбувається автоматично, але нагнітати повітря потрібно вручну за допомогою груші. Складається з вимірювального блоку, груші та манжети.

Механічні тонометри. Нагнітання повітря та вимірювання відбувається в ручному режимі за допомогою груші та стетоскопу. Найдешевші пристрої.

Тонометри на зап’ястя. Спеціальні моделі тонометрів, які кріпляться не на передпліччі, а на зап'ясті. Точність вимірювання може бути дещо меншою.

Стетоскопи. Спеціальні пристрої, які використовуються в парі з механічними тонометрами.

Аксесуари для тонометрів, що включають в себе блоки живлення, груші, манжети, клапани, тощо.

Інгалятори (небулайзери)

Пристрої для впорскування лікарських засобів при різноманітних захворюваннях дихальної системи та носоглотки: муковісцидоз, легенева недостатність, пневмонія, ларингіт, риніт, синусіт, бронхіальна астма, тощо. Розподіляються на декілька категорій:

Ультразвукові моделі компактні і безшумні. Дозволяють отримати невеликий розмір часток в процесі розпилення. Відсутня можливість регулювати розмір лікарських частинок, а молекули препарату руйнується. Не підходять для дітей.

Компресорні моделі великі та шумні. Є можливість регулювання розміру зважених частинок лікарського засобу. Використовують для лікування захворювань нижніх і верхніх дихальних шляхів.

Мембранні, електронно-сітчасті або меш моделі компактні і можуть працювати від батарейок. Незамінний для хворих на бронхіальну астму, бронхіт або трахеїт.

Дарсонваль

Апарат для впливу на уражені частини тіла за допомогою високочастотного електроструму. Використовується при:

урологічних захворюваннях;

гнійних і запальних процесах;

респіраторних хворобах;

гінекологічних хворобах;

варикозному розширенні вен;

запаленні внутрішніх органів;

захворюваннях шлунково-кишкового тракту;

неврологічних захворюваннях.

Глюкометри

Пристрій для вимірювання рівня цукру у крові. Просто незамінний для хворих на цукровий діабет. Також можна придбати тест-полоски від різних виробників.

Лампи

Використовуються при різноманітних запальних захворюваннях, а також для знезараження та дезінфекції. У нас ви можете придбати медичні лампи наступних типів.

Сині лампи. Використовуються при захворюваннях органів носоглотки (синусити, отити, трахеїти, нежить), верхніх дихальних шляхів (пневмонія, бронхіт), хворобах периферичної нервової системи (міалгія, невралгія), запаленнях м’язів.

Лампи денного світла. Люмінесцентні лампи, що створюють ефект денного світла у будь-яку пору року.

Бактерицидні лампи. Використовуються для знезараження повітря або поверхності. Бувають безозонові та озонові. Розподіляються на закриті та відкриті, переносні та стаціонарні, а також підлогові, настільні та настінні.

Кварцеві лампи. Використовуються для знезараження приміщення або певних частин тіла як у медичних установах, так і в домашніх майстернях. Залежно від конструктивних характеристик їх поділяють на трубчасті, неонові, ДРЛ низького/високого тиску, натрієві та металогалогенові.

Інфрачервоні лампи. Використовуються при проведенні систематичних профілактичних процедур, мають загальнозміцнюючу дію і знижують кількість простудних захворювань в осінньо-зимовий період.

Медтехніка для дому

Найрізноманітніші пристрої, як от електронні термометри, електрогрілки, озонатори та прибори для магнітотерапії, міостимулятори, пульсометри, тощо.

Товари медичного призначення давно прийнято вважати важливим і невід'ємним елементом будь-якої аптечки. Стежити за собою стало не тільки важливо, але і вкрай модно. Саме тому наш магазин “Ортоп” уважно відбирає продукцію і пропонує своєму покупцеві виключно надійні і якісні позиції, представлені в нашому каталозі.

Нам добре відомо, що будь-який виріб повинен виправдовувати очікування і нести користь для здоров'я. Це і є наша основна мета, заради якої ми і працюємо.