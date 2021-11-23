Медсистема Украины начинает разгружаться, но это еще не победа, - KSE

В Украине выписки из больниц уже на четверть преобладают госпитализации из-за COVID-19. Уже с этой недели начинается разгрузки медицинской системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко во время брифинга.

По его словам, речь идет лишь о начале разгрузки, а не об окончательной победе в рамках этой волны коронавируса.

"Выписки уже на четверть перевешивают госпитализацию. Это означает, что уже с этой недели начинается разгрузка медицинской системы", - заявил он.