ru ua
Вт, 23 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Медсистема України починає розвантажуватись, але це ще не перемога, - KSE

Новость на русском →
Київ, Вівторок 23 листопада 2021 11:33
Медсистема України починає розвантажуватись, але це ще не перемога, - KSE Фото: в Україні покращиться ситуація з коронавірусом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні виписки з лікарень вже на чверть переважають госпіталізацію через COVID-19. Вже з цього тижня розпочинається розвантаження медичної системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганіченка під час брифінгу.

За його словами, йдеться лише про початок розвантаження, а не про остаточну перемогу в рамках цієї хвилі коронавірусу.

"Виписки вже на чверть переважають госпіталізацію. Це означає, що вже з цього тижня розпочинається розвантаження медичної системи", - заявив він.

Нагадаємо, станом на другу половину листопада Україна пройшла пік захворюваності на COVID-19 в межах третьої хвилі, заявив голова МОЗ Віктор Ляшко. Однак з урахуванням ситуації в Європі можливий і повторний спалах.

Крім того, прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна вийшла на плато захворюваності на COVID, ситуація стабілізується.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус
NEWS
У Путіна назвали "найкращі гарантії безпеки" для України
У Путіна назвали "найкращі гарантії безпеки" для України
DAILY
Збій у системі. У скільки українцям обходиться безкоштовне лікування "ковіду"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Збій у системі. У скільки українцям обходиться безкоштовне лікування "ковіду"