Медосмотры, спорт в школах и парки для занятий: Зеленский презентовал программу "Здоровая Украина"

Модель здоровой школы

Зеленский заявил о запуске восьми компонентов для улучшения иммунитета всех учащихся школ. В частности, это новая концепция уроков физкультуры, реформа школьного питания (в частности, новое школьное меню), популяризация спортивных секций, новые онлайн-приложения, чтобы можно было найти эти спортивные кружки, и тому подобное.

Полные медицинские обследования

Для лиц старше 55 лет будут введены так называемые медицинские чекапы, полные медицинские обследования каждые два года. А для некоторых категорий - каждый год, уточнил президент.

Также, помимо диагностики, важна профилактика заболевания, добавил Зеленский.

Создание спортплощадок в Украине

Создание активных парков и спортивных площадок по всей Украине. Президент хочет, чтобы спорт был доступен для всех.