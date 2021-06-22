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Медогляди, спорт в школах і парки для занять: Зеленський презентував програму "Здорова Україна"

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський презентував загальнонаціональну програму "Здорова Україна". Вона направлена на всі вікові категорії та групи населення України.

Про це він заявив на форумі "Україна 30".

Модель здорової школи

Зеленський заявив про запуск восьми компонентів для покращення імунітету усіх учнів шкіл. Зокрема, це нова концепція уроків фізкультури, реформа шкільного харчування (зокрема, нове шкільне меню), популяризація спортивних секцій, нові онлайн-додатки, щоб можна було знайти ці спортивні гуртки, тощо.

Повні медичні обстеження

Для осіб старше 55 років будуть запроваджені так звані медичні чекапи, повні медичні обстеження кожні два роки. А для деяких категорій - кожного року, уточнив президент.

Також, крім діагностики, важлива профілактика захворювання, додав Зеленський.

Створення спортмайданчиків в Україні

Створення активних парків та спортивних майданчиків по всій Україні. Президент хоче, щоб спорт був доступний для всіх.

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Володимир Зеленськийздоровье