Медогляд для школярів: хто має обов’язково пройти перед початком навчального року

Обов’язкові медичні огляди

Згідно з Порядком проведення медичних оглядів, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України, усі учні мають проходити обов’язкові медичні профілактичні огляди. Цей порядок визначає механізм та перелік необхідних обстежень, які здійснює лікар первинної медичної допомоги (ПМД).

Під час огляду лікар збирає анамнез, проводить повне фізикальне обстеження, перевіряє гостроту зору та слуху, вимірює зріст та масу тіла, досліджує поставу та проводить інші необхідні обстеження. У разі необхідності лікар первинки видає направлення на проведення обстежень лікарями-спеціалістами, а також на проведення клінічних, лабораторних та інших досліджень

"Обстеження лікарем ПМД включає збір анамнезу, повне фізикальне обстеження, перевірку наявності ознак гострої хвороби або хронічних станів, а також вимір зросту та маси тіла, дослідження гостроти зору, слуху (шепітлива мова), постави та плантографії", – зазначають у МОН.

Після завершення медичного огляду лікар первинки формує узагальнений висновок про стан здоров’я дитини. Цей висновок містить рекомендації щодо фізичної активності, рівня фізичного навантаження, додаткових обстежень, лікування (за наявності показань), профілактичних щеплень та режиму харчування.

Довідка за формою № 086/о

За результатами огляду видається витяг з медичної картки амбулаторного хворого за формою № 086/о. Цей документ чинний протягом року з дати проходження огляду. Сімейний лікар заповнює дані про дитину, включаючи стан здоров'я та рекомендації щодо фізичних навантажень. Документ може отримати один із батьків дитини.

"Також вказується навчальний заклад, до якого дитина зараховується чи в якому навчається, стан здоров'я, рекомендації та група для занять фізкультурою. Інформація про хронічні захворювання додається лише за згодою одного з батьків", – розповіли РБК-Україна у МОН.

Для зарахування до школи медична довідка має подаватися в оригіналі. Під час воєнного стану, згідно з наказом МОН, заяви про зарахування до закладу освіти можуть подаватися без додаткових документів, крім тих, що є в наявності у заявника. Це значно спрощує процедуру зарахування, дозволяючи подати довідку про стан здоров’я тоді, коли вона стає доступною.