Медицина в Угорщині: з якими проблемами стикаються українські біженці

Українські біженці в Угорщині стикаються із проблемами у доступі до медичної допомоги. Багато хто їздить до України, щоб відвідати лікарів.
Які перешкоди для отримання медичних послуг називають українські біженці в Угорщині, РБК-Україна розповідає з посиланням на reliefweb.int.
Міжнародна організація з міграції (МОМ) провела опитування українських біженців в Угорщині про їхні медичні потреби у цій країні. Із січня по грудень 2023 року участь у дослідженні взяли 1398 людей у 5 регіонах. 81% учасників опитування були жінки (53% – віком 18-39 років).
Чверть (24%) опитаних прибули до країни із принаймні з однією дитиною віком 5-17 років, а 10% – із малюком до 4 років. Водночас п'ята частина родин біженців проживають принаймні з однією людиною старше 60 років.
Водночас дослідження виявило, що 90% опитаних мають хронічні або важкі хвороби, 14% – проблеми із зором. 9% – жінки, як годують груддю або вагітні.
Фото: П'ята частина родин біженців проживають з людиною старше 60 років (gettyimages.com)
До пріоритетних потреб біженців входять медичні послуги (26%) та ліки (18%). Психологічну підтримку потребують 5% біженців.
Три чверті (75%) тих, хто відповів на запитання про перешкоди до медичної допомоги, вказали на мовний бар'єр як головну проблему. Це стосується 76% жінок та 67% чоловіків. Також респонденти вказали на такі проблеми:
Серед тих, хто вказав витрати як перешкоду для отримання медичної допомоги, 57% працездатні, але з них лише 37% мали роботу.
Дослідження виявило, що переважна більшість (70%) респондентів в Угорщині платять за медичні послуги та ліки, і лише третина (30%) не несуть жодних витрат.
Фото: Чверть біженців їздять до України до лікарів (gettyimages.com)
Зважаючи на зазначені проблеми, багато українських біженців вирішують повернутися в Україну на короткий термін (до 30 днів), щоб отримати доступ до медичних послуг.
Згідно з річним звітом МОМ Угорщини, 62% опитаних українців висловлювали намір відвідати Україну на короткий термін. Із них 26% – щоб звернутися за медичною допомогою.
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