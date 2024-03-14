Медицина в Угорщині: з якими проблемами стикаються українські біженці

Більшість біженців мають потреби, пов'язані зі здоров'ям

Міжнародна організація з міграції (МОМ) провела опитування українських біженців в Угорщині про їхні медичні потреби у цій країні. Із січня по грудень 2023 року участь у дослідженні взяли 1398 людей у 5 регіонах. 81% учасників опитування були жінки (53% – віком 18-39 років).

Чверть (24%) опитаних прибули до країни із принаймні з однією дитиною віком 5-17 років, а 10% – із малюком до 4 років. Водночас п'ята частина родин біженців проживають принаймні з однією людиною старше 60 років.

Водночас дослідження виявило, що 90% опитаних мають хронічні або важкі хвороби, 14% – проблеми із зором. 9% – жінки, як годують груддю або вагітні.

Фото: П'ята частина родин біженців проживають з людиною старше 60 років (gettyimages.com)

Що перешкоджає отримати медичну допомогу в Угорщині

До пріоритетних потреб біженців входять медичні послуги (26%) та ліки (18%). Психологічну підтримку потребують 5% біженців.

Три чверті (75%) тих, хто відповів на запитання про перешкоди до медичної допомоги, вказали на мовний бар'єр як головну проблему. Це стосується 76% жінок та 67% чоловіків. Також респонденти вказали на такі проблеми:

вартість медичних послуг – 39% опитаних;

відсутність документів – 28%;

великі черги – 28%;

дискримінація – 17%;

недоступність послуг – 14%;

відсутність транспорту до закладів охорони здоров’я – 6%.

Серед тих, хто вказав витрати як перешкоду для отримання медичної допомоги, 57% працездатні, але з них лише 37% мали роботу.

Дослідження виявило, що переважна більшість (70%) респондентів в Угорщині платять за медичні послуги та ліки, і лише третина (30%) не несуть жодних витрат.

Фото: Чверть біженців їздять до України до лікарів (gettyimages.com)

Скільки біженців їздять до України до лікарів

Зважаючи на зазначені проблеми, багато українських біженців вирішують повернутися в Україну на короткий термін (до 30 днів), щоб отримати доступ до медичних послуг.

Згідно з річним звітом МОМ Угорщини, 62% опитаних українців висловлювали намір відвідати Україну на короткий термін. Із них 26% – щоб звернутися за медичною допомогою.