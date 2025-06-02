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Мединский заявил о якобы отдельной встрече с Умеровым в Стамбуле

Понедельник 02 июня 2025 22:43
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Мединский заявил о якобы отдельной встрече с Умеровым в Стамбуле Фото: Владимир Мединский, помощник российского диктатора (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Помощник российского диктатора Владимир Мединский утверждает, что он отдельно встречался с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Стамбуле.

Как передает РБК-Украина, заявление Мединского приводит ТАСС.

"Встреча была. Она сыграла важную роль в подготовке общей сессии (переговоров - ред.)", - рассказал Мединский.

Стоит заметить, что Мединский возглавляет российскую делегацию, а Умеров - украинскую.

Переговоры Украины и РФ

Напомним, сегодня, 2 июня, в Стамбуле прошел второй раунд мирных переговоров украинской и российской делегаций.

Россия, как и во время первого раунда, продолжает отказываться от безусловного прекращения огня с Украиной.

При этом делегациям удалось договориться о новом большом обмене пленными. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обмен пройдет в формате "1000 на 1000".

Также, по словам главы украинского государства, страны могут провести еще один обмен в формате "200 на 200".

Детальнее об итогах переговоров - в материале РБК-Украина.

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Российская Федерация Стамбул Рустем Умеров Мирные переговоры Война в Украине
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