Мединский заявил о якобы отдельной встрече с Умеровым в Стамбуле
Помощник российского диктатора Владимир Мединский утверждает, что он отдельно встречался с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Стамбуле.
Как передает РБК-Украина, заявление Мединского приводит ТАСС.
"Встреча была. Она сыграла важную роль в подготовке общей сессии (переговоров - ред.)", - рассказал Мединский.
Стоит заметить, что Мединский возглавляет российскую делегацию, а Умеров - украинскую.
Переговоры Украины и РФ
Напомним, сегодня, 2 июня, в Стамбуле прошел второй раунд мирных переговоров украинской и российской делегаций.
Россия, как и во время первого раунда, продолжает отказываться от безусловного прекращения огня с Украиной.
При этом делегациям удалось договориться о новом большом обмене пленными. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обмен пройдет в формате "1000 на 1000".
Также, по словам главы украинского государства, страны могут провести еще один обмен в формате "200 на 200".
Детальнее об итогах переговоров - в материале РБК-Украина.
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