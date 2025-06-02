Мединський розкрив зміст "меморандуму", який передали Україні

Росія під час переговорів у Стамбулі передала Україні свій "меморандум" про завершення війни. Він складається з двох частин.
Про це заявив глава російської делегації, помічник російського диктатора Володимир Мединський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
За словами Мединського, у першій частині меморандуму викладено позицію Москви про те, як досягти "справжнього довгострокового миру".
"І друга частина, які зробити кроки, щоб було можливе повноцінне припинення вогню. Причому в другій частині навіть є варіативність - вчинити цим шляхом або цим", - додав він.
Російський чиновник уточнив, що меморандум "досить докладний і опрацьований", тому українські чиновники вирішили вивчити його.
"Вивчать, дадуть відповідь, ми подивимося", - заявив Мединський.
Нагадаємо, ще після першого раунду переговорів у Стамбулі російський диктатор Володимир Путін заявив, що він готовий працювати з Україною над "меморандумом" про можливу мирну угоду.
Зокрема, глава Кремля припускав, що в такому меморандумі може йтися і про припинення вогню.
Сьогодні, 2 червня, джерела РБК-Україна розповіли, що свій "меморандум" Росія передала Україні через Туреччину.
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