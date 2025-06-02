Мединський розкрив зміст "меморандуму", який передали Україні

"Меморандум" Росії

Нагадаємо, ще після першого раунду переговорів у Стамбулі російський диктатор Володимир Путін заявив, що він готовий працювати з Україною над "меморандумом" про можливу мирну угоду.

Зокрема, глава Кремля припускав, що в такому меморандумі може йтися і про припинення вогню.

Сьогодні, 2 червня, джерела РБК-Україна розповіли, що свій "меморандум" Росія передала Україні через Туреччину.

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