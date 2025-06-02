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Мединский раскрыл содержание "меморандума", который передали Украине

Стамбул, Понедельник 02 июня 2025 18:38
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Мединский раскрыл содержание "меморандума", который передали Украине Фото: Владимир Мединский, помощник российского диктатора (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия во время переговоров в Стамбуле передала Украине свой "меморандум" о завершении войны. Он состоит из двух частей.

Об этом заявил глава российской делегации, помощник российского диктатора Владимир Мединский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По словам Мединского, в первой части меморандума изложена позиция Москвы о том, как достичь "настоящего долгосрочного мира".

"И вторая часть, какие сделать шаги, чтобы было возможно полноценное прекращение огня. Причем во второй части даже есть вариативность - поступить по этому пути или по этому", - добавил он.

Российский чиновник уточнил, что меморандум "достаточно подробный и проработанный", поэтому украинские чиновники решили изучить его.

"Изучат, ответят, мы посмотрим", - заявил Мединский.

"Меморандум" России

Напомним, еще после первого раунда переговоров в Стамбуле российский диктатор Владимир Путин заявил, что он готов работать с Украиной над "меморандумом" о возможном мирном соглашении.

В частности, глава Кремля допускал, что в таком меморандуме может идти речь и о прекращении огня.

Сегодня, 2 июня, источники РБК-Украина рассказали, что свой "меморандум" Россия передала Украине через Турцию.

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