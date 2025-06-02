Мединский раскрыл содержание "меморандума", который передали Украине

Россия во время переговоров в Стамбуле передала Украине свой "меморандум" о завершении войны. Он состоит из двух частей.

Об этом заявил глава российской делегации, помощник российского диктатора Владимир Мединский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

По словам Мединского, в первой части меморандума изложена позиция Москвы о том, как достичь "настоящего долгосрочного мира".

"И вторая часть, какие сделать шаги, чтобы было возможно полноценное прекращение огня. Причем во второй части даже есть вариативность - поступить по этому пути или по этому", - добавил он.

Российский чиновник уточнил, что меморандум "достаточно подробный и проработанный", поэтому украинские чиновники решили изучить его.

"Изучат, ответят, мы посмотрим", - заявил Мединский.