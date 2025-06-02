Мединский раскрыл содержание "меморандума", который передали Украине
Россия во время переговоров в Стамбуле передала Украине свой "меморандум" о завершении войны. Он состоит из двух частей.
Об этом заявил глава российской делегации, помощник российского диктатора Владимир Мединский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
По словам Мединского, в первой части меморандума изложена позиция Москвы о том, как достичь "настоящего долгосрочного мира".
"И вторая часть, какие сделать шаги, чтобы было возможно полноценное прекращение огня. Причем во второй части даже есть вариативность - поступить по этому пути или по этому", - добавил он.
Российский чиновник уточнил, что меморандум "достаточно подробный и проработанный", поэтому украинские чиновники решили изучить его.
"Изучат, ответят, мы посмотрим", - заявил Мединский.
"Меморандум" России
Напомним, еще после первого раунда переговоров в Стамбуле российский диктатор Владимир Путин заявил, что он готов работать с Украиной над "меморандумом" о возможном мирном соглашении.
В частности, глава Кремля допускал, что в таком меморандуме может идти речь и о прекращении огня.
Сегодня, 2 июня, источники РБК-Украина рассказали, что свой "меморандум" Россия передала Украине через Турцию.
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