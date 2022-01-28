Медиков нужно поддерживать, а не переводить на полставки и сокращать, - "УДАР"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, размещенное на сайте "УДАРа".

"Обещанное властью повышение зарплат для медицинских работников превращается в фикцию. Несмотря на то, что минимальные зарплаты медиков с нового года выросли, их стали заставлять переходить на 0,5 или 0,75 ставки. При этом объем работы не уменьшился, а из-за новой волны пандемии даже увеличивается. К сожалению, речь идет не об единичных случаях, а о тенденции", - подчеркивается в заявлении.

В "УДАРе" отмечают, что эпидемия ковида стала критическим испытанием для медицинской системы. Незавершенность медицинской реформы в Украине и недостаточное финансирование отрасли привели к значительному оттоку высококвалифицированных медицинских кадров. А нынешняя ситуация с фиктивным увеличением зарплат медиков может привести к еще большему оттоку медицинских работников, что станет критическим для всей системы здравоохранения.

"УДАР Виталия Кличко" связывает фиктивное увеличение зарплат медикам с тем, что здравоохранение до сих пор остается недофинансированным.

"В бюджете на 2022 год на здравоохранение выделено около 3,5% ВВП. Хотя Закон Украины "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" требует финансирования отрасли на уровне не менее 5% ВВП. ВОЗ же рекомендует ежегодно предусматривать на медицину не менее 7% ВВП. Недофинансирование медицинской отрасли ставит под угрозу жизнь людей и откладывает на неопределенное время завершение медицинской реформы, что недопустимо", - говорится в заявлении.

"УДАР" еще в прошлом году предложил антикризисный план преодоления последствий эпидемии коронавируса, который позволит не только эффективно бороться с эпидемией, но и усовершенствовать медицинскую систему и остановить отток кадров, подчеркивают в партии.

В частности, эксперты "УДАРа" рекомендуют окончательно урегулировать механизм оперативного перепрофилирования ведомственных больниц в ковид-диспансеры, реально поддержать медиков, увеличив доплаты, ввести эффективный контроль над производствами кислорода как за объектами стратегического значения и безотлагательно завершить реформу медицинской системы на вторичном и третичном звеньях.