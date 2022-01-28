Медиків потрібно підтримувати, а не переводити на півставки та скорочувати, - "УДАР"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, розміщену на сайті "УДАРу".

"Обіцяне владою підвищення зарплат для медичних працівників перетворюється на фікцію. Попри те, що мінімальні зарплати медиків з нового року зросли, їх почали змушувати переходити на 0,5 чи 0,75 ставки. При цьому обсяг роботи не зменшився, а через нову хвилю пандемії навіть збільшується. На жаль, йдеться не про поодинокі випадки, а про тенденцію", - наголошується в заяві.

В "УДАРі" зазначають, що епідемія ковіду стала критичним випробуванням для медичної системи. Незавершеність медичної реформи в Україні та недостатнє фінансування галузі призвели до значного відтоку висококваліфікованих медичних кадрів. А нинішня ситуація з фіктивним збільшенням зарплат медиків може призвести до ще більшого відтоку медичних працівників, і це стане критичним для всієї системи охорони здоров’я.

"УДАР Віталія Кличка" пов’язує фіктивне збільшення зарплат медикам з тим, що охорона здоров’я досі залишається недофінансованою.

"В бюджеті на 2022 рік на охорону здоров’я виділено лише близько 3,5% ВВП. Хоча Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" вимагає фінансування галузі на рівні не менше 5% ВВП. А ВООЗ рекомендує щорічно передбачати на медицину щонайменше 7% ВВП. Недофінансування медичної галузі ставить під загрозу життя людей та відкладає на невизначений час завершення медичної реформи, що є неприпустимим", - йдеться в заяві.

"УДАР" ще минулого року запропонував антикризовий план подолання наслідків епідемії коронавірусу, який дозволить не лише ефективно боротися з епідемією, а комплексно вдосконалити медичну систему та зупинити відтік кадрів, підкреслюють в партії.

Зокрема, експерти "УДАРу" рекомендують остаточно врегулювати механізм оперативного перепрофілювання відомчих лікарень в ковід-диспансери, реально підтримати медиків, збільшивши доплати, запровадити ефективний контроль над виробництвами кисню як за об’єктами стратегічного значення та невідкладно завершити реформу медичної системи на вторинній і третинній ланці.