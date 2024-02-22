Під обстрілами на лінії фронту. Медмісія "Фріда" розгорнула польовий госпіталь у Сіверську

У Сіверську Бахмутського району розпочала роботу гуманітарна місія “Фріда”, яка об'єднує лікарів-волонтерів з різних країн світу. Мешканці, які залишилися у населеному пункті, можуть обстежитись у офтальмолога, кардіолога, гінеколога та ЛОР-лікаря. Також доступні візити до онколога, хірурга, уролога.

Про це РБК-Україна розповіли волонтери гуманітарної місії, яка працює в гарячих точках фронту із початку повномасштабної війни.

Польовий шпиталь умовах війни. Де і як працюють лікарі-волонтери

Сіверськ – місто Бахмутського району, де доаеликої війни проживало близько 10 000 людей. Це місце стало одним із основних напрямків наступу окупантів, і сьогодні залишається чи не найгарячішою точкою сходу України.

Усього 5 кілометрів від лінії фронту, постійні обстріли та практично повністю зруйнована інфраструктура. Усі цивільні, яким було куди виїхати, вже давно покинули свої будинки. Але є люди, які не змогли або не захотіли залишити рідні місця, що перетворилися майже на руїни – понад 1100 людей продовжують жити тут. Люди облаштували своє життя фактично під землею – у підвалах та сховищах.

Лікарі різних спеціальностей у рамках проекту "Фріда" прибули до Сіверська, щоб лікувати людей, які вже тривалий час перебувають без медичної допомоги та медикаментів. У підвалі майже повністю зруйнованої лікарні лікарям вдалося розгорнути польовий мобільний шпиталь, оснащений усім необхідним обладнанням.

Фото: Лікарі обстежують пацієнтів безпосередньо під час бойових дій (надано РБК-Україна)

Медики змушені були вести прийом у бронежилетах. Офтальмолог та кардіолог, гінеколог та ЛОР-лікар, онколог, хірург, уролог – без електрики та води обстежили та лікували сотні пацієнтів. І для кожного знаходилися не лише ліки, а й слова схвалення та підтримки, яких так потребують втомлені від війни та постійного стресу люди.

За словами головного місії, доктора Владислави Романюк, працювати в умовах обстрілів, звісно, страшно.

"Але більшість із наших пацієнтів – люди похилого віку, люди з інвалідністю, найнезахищеніші верстви населення. А ми – єдина медична міжнародна організація, яка може працювати так близько від лінії фронту. Та й страх відступає, коли виконуєш свою роботу і допомагає тим, хто в цього гостро потребує", – зазначає лікар.

Українсько-ізраїльська благодійна організація "Фріда", створена у перші дні після початку війни, сьогодні поєднує понад 1500 лікарів з усього світу. Мультидисциплінарні команди медиків щотижня виїжджають у гарячі точки, щоб надати необхідну допомогу цивільному населенню, яке страждає через військову агресію.

Проект боротьби з ПТСР: як до нього приєднатися

Велика проблема, з якою стикаються люди під час війни, – руйнація звичної картини світу. Будинок можна побудувати заново, а як відновити світ, що руйнується навколо тебе? Постійний стрес, страх, тривога, невпевненість у завтрашньому дні – все це паралізує та позбавляє волі до життя. І це – один із найважчих наслідків війни, кажуть лікарі місії.

Тому подібні статки у людей можуть тривати роками та десятиліттями. І залученими до цього виявляються не лише ті, хто воює, а особливо – мирні громадяни.

Фото: Українсько-ізраїльська благодійна організація "Фріда", створена у перші дні початку війни, об'єднує понад 1500 лікарів (надано РБК-Україна)

"Я ізраїльтянин, служив в ізраїльському спецназі та знаю, яке важливе значення має психологічний стан людей. Наша дворічна діяльність у гарячих точках України підтверджує, наскільки війна руйнівна для психіки", – каже один із творців "Фріди" Роман Гольдман.

Тому "Фріда" запустила великий міжнародний проект боротьби з проявами кризових станів та посттравматичних стресових розладів. Роман закликає українських професіоналів – психологів, психотерапевтів, психіатрів – приєднатися до проекту, щоб зберегти ментальне здоров'я нації.

Він додає: сила духу українців і загалом української нації – незламна, кожен вірить, що перемога буде виключно за Україною, і вона не забариться.