Медики супроводжують до столиці: стало відомо про постраждалих під час вибуху в Київській області

У Фастівському районі Київської області в ніч на 14 вересня зафіксовано пошкодження залізничної інфраструктури. У ліквідації наслідків залучені співробітники "Укрзалізниці" та екстрені служби, які працюють над відновленням руху поїздів.

Для пасажирів поїзда №73 сполученням Харків - Перемишль було організовано альтернативний маршрут: частину людей доправили автобусами до Києва, а потім вони продовжили поїздку поїздом, який вирушив в обхід пошкодженої ділянки.

Трьом жінкам, які перебували у потязі, знадобилася медична допомога у зв'язку з гострою реакцією на стрес. Супроводжувати пасажирів до столиці направлено бригаду екстреної медицини.

На період відновлювальних робіт поїзди далекого сполучення йдуть в об'їзд проблемної ділянки через Миронівку або Коростень. Це спричинило зміни в розкладі, проте залізничники прискорюють рух і вручну координують пересадки, щоб мінімізувати незручності.

Крім того, щоб уникнути перебоїв із приміським сполученням, "Укрзалізниця" організувала тактовий рух поїздів у напрямку Боярки та у зворотному напрямку протягом усієї неділі. З актуальним графіком можна ознайомитися на офіційних ресурсах компанії.