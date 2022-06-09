Медики "швидкої" визначатимуть геолокацію та підтримуватимуть відеозв'язок з пацієнтом

За допомогою цього додатку українські лікарі ЕМД зможуть:

З точністю до 20 метрів отримувати геолокацію абонента, що здійснює виклик бригади екстреної медичної допомоги (навіть за відсутності у нього додатку).

Як зазначили в прес-службі, це надзвичайно важливо під час війни, оскільки наразі на підконтрольних Україні територіях перебуває велика кількість внутрішньо переміщених осіб, які погано орієнтуються або не орієнтуються в місцевості, де перебувають. Через це наявні непоодинокі випадки, коли без сторонньої допомоги людина не може чітко надати свої координати, телефонуючи на "103".

За необхідності, підтримувати з абонентом, що звернувся по допомогу, відеозв'язок.

Під час відеозв'язку лікарі можуть здійснювати консультації, надавати необхідні рекомендації і навіть виміряти частоту дихання та пульсу пацієнта. Це особливо важливо у випадках, коли доступ до пацієнта - за різних обставин (розбиті шляхи, надзвичайна віддаленість тощо) - ускладнений або потребує великого проміжку часу, йдеться в повідомленні.

Створювати базу волонтерів у системі ЕМД та координувати їхню діяльність.

Наразі додаток GoodSAM запроваджується у регіонах, зазначили в прес-службі.