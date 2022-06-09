ru ua
Чт, 09 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Медики "швидкої" визначатимуть геолокацію та підтримуватимуть відеозв'язок з пацієнтом

Новость на русском →
Україна, Четвер 09 червня 2022 10:43
Медики "швидкої" визначатимуть геолокацію та підтримуватимуть відеозв'язок з пацієнтом Фото: Медики швидкої визначатимуть геолокацію пацієнтів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Медики екстреної медичної допомоги (ЕМД) зможуть отримувати геолокацію пацієнтів та підтримувати з ними відеозв'язок. Велика Британія надала Україні можливість безоплатно імплементувати у систему додаток GoodSAM.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

За допомогою цього додатку українські лікарі ЕМД зможуть:

  • З точністю до 20 метрів отримувати геолокацію абонента, що здійснює виклик бригади екстреної медичної допомоги (навіть за відсутності у нього додатку).

Як зазначили в прес-службі, це надзвичайно важливо під час війни, оскільки наразі на підконтрольних Україні територіях перебуває велика кількість внутрішньо переміщених осіб, які погано орієнтуються або не орієнтуються в місцевості, де перебувають. Через це наявні непоодинокі випадки, коли без сторонньої допомоги людина не може чітко надати свої координати, телефонуючи на "103".

  • За необхідності, підтримувати з абонентом, що звернувся по допомогу, відеозв'язок.

Під час відеозв'язку лікарі можуть здійснювати консультації, надавати необхідні рекомендації і навіть виміряти частоту дихання та пульсу пацієнта. Це особливо важливо у випадках, коли доступ до пацієнта - за різних обставин (розбиті шляхи, надзвичайна віддаленість тощо) - ускладнений або потребує великого проміжку часу, йдеться в повідомленні.

  • Створювати базу волонтерів у системі ЕМД та координувати їхню діяльність.

Наразі додаток GoodSAM запроваджується у регіонах, зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що через російське повномасштабне вторгнення українці матиме негативні наслідки для психічного здоров'я. У той же час кожен десятий українець може відчути наслідки на рівні середньої тяжкості або важкої хвороби.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України
NEWS
Там зараз вирішується доля нашого Донбасу, - Зеленський про Сєвєродонецьк
Там зараз вирішується доля нашого Донбасу, - Зеленський про Сєвєродонецьк
DAILY
Транші, гранти та друкарський верстат. Або чому Україні все одно не вистачає грошей
Ростислав Шаправськийголовний редактор Транші, гранти та друкарський верстат. Або чому Україні все одно не вистачає грошей