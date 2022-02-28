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Медики сделали заявление для доноров крови

Автор: Людмила Жукова

Медики просят украинцев не идти в центры сдачи крови, а регистрироваться в донорский резерв и ждать приглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

По состоянию на сегодняшний день, потребность в крови в центрах крови закрыта. Во всех областях Украины сформированы запасы крови всех групп и резусов.

Киевский городской центр крови благодарит всех, кто откликнулся на призыв сдать кровь и уже стал донором.

"В настоящее время мы наблюдаем большое количество доноров в центрах крови по всей Украине. Спасибо вам за неравнодушие и желание помочь в это непростое для страны время. В большинстве населенных пунктов выходить в город сейчас может быть опасно, поэтому просим вас записываться в резерв на донацию через платформу от DonorUA и приходить в центры крови только после того, как с вами свяжутся координаторы", – отмечают медики.

Центр обращается ко всем желающим присоединиться к помощи и советуют пока зарегистрироваться в соответствующий донорский резерв. Из соображений безопасности специалисты призывают ожидать вызова и пока не идти самостоятельно в центры крови и не создавать живые очереди в центрах.

Алгоритм действий следующий – регистрируйтесь на платформе, становитесь в ряды резерва доноров и ждите оповещения, чтобы прийти в центр и сдать кровь.

Волонтеры платформы работают в каждой области и отслеживают запасы в режиме реального времени, так что свяжутся с вами, как только потребуется.

Как мы ранее писали, в сети появились мошенники, которые собирают средства на армию.

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КГГА