Медики зробили заяву для донорів крові

Станом на сьогоднішній день, потреба в крові в центрах крові закрита. У всіх областях України сформовані запаси крові всіх груп і резусів.

Київський міський центр крові дякує всім, хто відгукнувся на заклик здати кров і вже став донором.

"В даний час ми спостерігаємо велику кількість донорів в центрах крові по всій Україні. Дякую вам за небайдужість і бажання допомогти в цей непростий для країни час. У більшості населених пунктів виходити в місто зараз може бути небезпечно, тому просимо вас записуватися в резерв на донацію через платформу від DonorUA і приходити в центри крові тільки після того, як з вами зв'яжуться координатори", – зазначають медики.

Центр звертається до всіх охочих приєднатися до допомоги і радять поки зареєструватися у відповідний донорський резерв. З міркувань безпеки фахівці закликають чекати виклику і поки не йти самостійно в центри крові і не створювати живі черги в центрах.

Алгоритм дій наступний - реєструйтеся на платформі, ставайте в ряди резерву донорів і чекайте оповіщення, щоб прийти в центр і здати кров.

Волонтери платформи працюють в кожній області і відстежують запаси в режимі реального часу, так що зв'яжуться з вами, як тільки буде потрібно.