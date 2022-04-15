Медики на фронте получат 10 тысяч ампул кровоостанавливающего средства, - Порошенко

В ближайшее время военным медикам поступят 10 тысяч ампул кровоостанавливающего препарата. Помощь поступит из польского фонда Fundacja Humanosh im. Sławy i Izka Wołosiańskich.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марину Порошенко в Facebook.

"Этот препарат как часть большого гуманитарного груза мы уже завтра отправим военным медикам, которые спасают жизни украинских воинов и гражданского населения в восточных областях Украины, где сейчас идут активные боевые действия", - добавила Порошенко.

Также, по ее словам, первую партию препарата Exacyl, около 20 тысяч ампул уже передали в военные госпитали и больницы Черниговской, Винницкой, Сумской, Харьковской и Ивано-Франковской областей.