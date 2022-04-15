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Медики на фронті отримають 10 тисяч ампул кровоспинного засобу, - Порошенко

Фото: медики на фронті отримають 10 тисяч ампул кровоспинного засобу (eurosolidarity.org)
Автор: Ілона Свиридова

Найближчим часом воєнним медикам надійдуть 10 тисяч ампул кровоспинного препарату. Допомога надійде з польського фонду Fundacja Humanosh im. Sławy i Izka Wołosiańskich.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марину Порошенко у Facebook.

"Цей препарат як частину великого гуманітарного вантажу ми вже завтра відправимо військовим медикам, які рятують життя українських воїнів та цивільного населення у східних областях України, де зараз відбуваються активні бойові дії", - додала Порошенко.

Також, за її словами, першу партію препарату Exacyl, близько 20 тисяч ампул уже передали у військові госпіталі та лікарні Чернігівської, Вінницької, Сумської, Харківської та Івано-Франківської областей.

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Гуманітарна допомогаМарина Порошенко