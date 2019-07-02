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Медики Днепра рассказали о состоянии пострадавших от взрыва детей

Новости » Происшествия    02.07.2019 - 15:05
Медики Днепра рассказали о состоянии пострадавших от взрыва детей
Иллюстративное фото (facebook com gleb prigunov)

Двое из шести пострадавших детей в тяжелом состоянии

Двое из шести пострадавших от взрыва в Днепропетровской области детей прооперированы и находятся в реанимационном отделении. Об этом сообщили в областной детской больнице Днепра, передает "Радио Свобода".

Главный врач больницы Александр Хитрик сообщил, что состояние обоих оценивается как тяжелое. В частности, 5-летний мальчик получил осколочное ранение брюшной полости. Еще трое детей лежат в травматологическом отделении.

По данным спасателей, еще одного мальчика после осмотра медиками родители забрали домой.

Напомним, утром в Днепропетровской областной раде сообщали, что двух детей, которые пострадали от взрыва на детской площадке, прооперировали, еще двух должны были оперировать.

РБК-Украина писало, что вчера вечером на детской площадке в результате взрыва гранаты пострадали шестеро детей. Пострадали дети в возрасте от четырех лет до 16 лет. Полиция открыла уголовное производство по двум статьям - ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).

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Новости Украины ДнепрДнепропетровская областьпреступленияВзрыв
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