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Медики Дніпра розповіли про стан дітей, постраждалих від вибуху

Новини » Надзвичайні події    02.07.2019 - 15:05
Медики Дніпра розповіли про стан дітей, постраждалих від вибуху
Іллюстративне фото (facebook com gleb prigunov)

Двоє з шести постраждалих дітей у важкому стані

Двоє з шести постраждалих дітей від вибуху у Дніпропетровській області дітей прооперовані й перебувають в реанімаційному відділенні. Про це повідомили в обласній дитячій лікарні Дніпра, передає "Радіо Свобода".

Головний лікар Олександр Хітрік повідомив, що стан обох оцінюють як тяжкий. Зокрема, 5-річний хлопчик має осколкове поранення черевної порожнини. Ще троє дітей лежать у травматологічному відділі.

За даними рятувальників, ще одного хлопчика після огляду медиками батьки забрали додому.

Нагадаємо, зранку у Дніпропетровській обласній раді повідомляли, що двох дітей, які постраждали від вибуху на дитячому майданчику, прооперували, ще двох оперують. 

РБК-Україна писало, що вчора ввечері на дитячому майданчику в результаті вибуху гранати постраждали шестеро дітей. Постраждали діти у віці від чотирьох років до 16 років. Поліція відкрила кримінальне провадження за двома статтями -  ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів).

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