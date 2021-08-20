Медики, айтишники, военные: составлен рейтинг востребованности профессий в Украине
Лидерами общественной востребованности профессий являются медицинские профессии (43%). Далее идут информатика, связь, IT-сфера (36%) и военные профессии (27%).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Research & Branding Group.
Также популярны, юридические (18%); технические рабочие (17%); сервис и обслуживание; экономические и технические инженерные профессии (по 15%).
Третью по востребованности группу профессий составляют специальности сферы общественного питания (10%); педагогические (9%); транспортные (7%); научные и коммунальные (по 6%).
Наконец, наименее востребованными украинским обществом являются профессии спортивные (4%); творческие (2%) и связанные с издательской деятельностью и типографией (1%).
Опрос компании Research & Branding Group проводился с 10 по 21 июля 2021 года среди 1813 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.