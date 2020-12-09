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Медикам выплатили почти 18 млн гривен компенсаций заработка из-за COVID-19

Автор: Юлия Струк

Медицинским работникам выплатили 17,9 млн гривен компенсаций утраченного заработка из-за самоизоляции в связи с COVID-19. Фонд принял на оплату почти 11 тысяч листков нетрудоспособности.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования.

"Фонд принял на оплату почти 11 тысяч листков нетрудоспособности, выданных медицинским работникам для прохождения самоизоляции за счет ФССУ. Общая сумма компенсаций составляет 17,9 миллиона гривен", - указано в сообщении.

Фонд компенсирует для медиков потерянный за время изоляции от COVID-19 заработок в размере 100% среднего дохода независимо от продолжительности страхового стажа. Оплата осуществляется, начиная с шестого дня, а первые пять дней финансирует работодатель.

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"Задержки по выплате материального обеспечения, в том числе в случае самоизоляции, в фонде отсутствуют, финансирование осуществляется своевременно и в полном объеме", - уверяют в ФСС.

Больше всего медработников, получивших такие компенсации, зафиксировано в следующих областях: Житомирской - 1366 человек, Черниговской - 753 человека, Одесской - 667, Сумской - 567 человек и Львовской - 560 человек.

Как писало РБК-Украина, в ноябре Фонд социального страхования назначил пожизненные выплаты для шести медиков после профболезни COVID-19. Выплаты будут осуществлять ежемесячно.

Напомним, министр социальной политики Марина Лазебная объяснила, что большинство семей погибших от COVID-19 медиков еще не получили компенсации, поскольку происходит длительное расследование каждого из случаев.

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