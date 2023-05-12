Медикам в зоні бойових дій підвищать зарплату: що відомо

Уряд зобов'язав підвищити заробітну плату медичним працівникам на прифронтових територіях та в зоні активних бойових дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства охорони здоров'я.
Уряд ухвалив постанову, якою збільшив розмір мінімальної заробітної плати медикам, які надають спеціалізовану та екстрену медичну допомогу в зоні активних бойових дій та на прифронтових територіях.
Йдеться про встановлення нового рівня зарплати для
Зокрема, на територіях активних бойових дій, відповідно до наказу Мінреінтеграції, встановлено заробітну плату на рівні не менше:
На територіях можливих бойових дій (прифронтових територіях), відповідно до наказу Мінреінтеграції, встановлено заробітну плату на рівні не менше:
За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, цим рішенням Уряд зробив ще один крок до збереження кадрового потенціалу на прифронтових територіях та у зоні активних бойових дій.
Адже, за його словами, медики, які виконують свої обов’язки в небезпечних умовах праці з постійним ризиком для життя та здоров’я, мають бути забезпечені гідною заробітною платою.
"Регулярно відвідуючи прифронтові області, мав змогу не раз на власні очі побачити, в яких умовах доводиться працювати нашим медичним працівникам. Не перестаю щиро дивуватися їхньому героїзму та відданості своїй справі - рятувати людей за будь-яких умов: під обстрілами, під час ракетних ударів, атак ворога. Дякую кожному, хто надійно тримає медичний фронт.", - наголосив Ляшко.
Рішення постанови розповсюджується на медичних працівників закладів охорони здоров’я, які мають контракт із Національною службою здоров'я.
Постанова діятиме до кінця 2023 року.
Нагадаємо, за прогнозом уряду, у 2023 році середня зарплата зросте до 18 261 гривні. Однак через інфляцію реальна зарплата зросте лише на 1,4%.
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