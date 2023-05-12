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Медикам в зоне боевых действий повысят зарплату: что известно

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Украина, Пятница 12 мая 2023 18:51
Медикам в зоне боевых действий повысят зарплату: что известно Фото: медикам в зоне активных боевых действий повысят зарпату (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Правительство обязало повысить заработную плату медицинским работникам на прифронтовых территориях и в зоне активных боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения.

Правительство приняло постановление, которым увеличило размер минимальной заработной платы медикам, оказывающим специализированную и экстренную медицинскую помощь в зоне активных боевых действий и на прифронтовых территориях.

Речь идет об установлении нового уровня зарплаты для

  • врачей;
  • фармацевтов;
  • специалистов по реабилитации;
  • медицинских сестер;
  • младших медицинских работников, работающих в опасных условиях вблизи линии фронта.

В частности, на территориях активных боевых действий, согласно приказу Минреинтеграции, установлена заработная плата на уровне не менее:

  • 28 000 гривен - для врачей, фармацевтов, профессионалов в области здравоохранения и профессионалов с высшим немедицинским образованием в области здравоохранения;
  • 18 000 гривен - для медсестер и медбратов;
  • 9 000 гривен - для младших медработников.

На территориях возможных боевых действий (прифронтовых территориях), согласно приказу Минреинтеграции, установлена заработная плата на уровне не менее:

  • 23 000 гривен - для врачей, фармацевтов, профессионалов в области здравоохранения и профессионалов с высшим немедицинским образованием в области здравоохранения;
  • 15 500 гривен - для медсестер и медбратов;
  • 8 000 гривен - для младших медработников.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, этим решением Правительство сделало еще один шаг к сохранению кадрового потенциала на прифронтовых территориях и в зоне активных боевых действий.

Ведь, по его словам, медики, выполняющие свои обязанности в опасных условиях труда с постоянным риском для жизни и здоровья, должны быть обеспечены достойной заработной платой.

"Регулярно посещая прифронтовые области, мог не раз собственными глазами увидеть, в каких условиях приходится работать нашим медицинским работникам. Не перестаю искренне удивляться их героизму и преданности своему делу - спасать людей при любых условиях: под обстрелами, во время ракетных ударов, атак врага. Спасибо каждому, кто надежно держит медицинский фронт.", - подчеркнул Ляшко.

Решение постановления распространяется на медицинских работников здравоохранительных учреждений, имеющих контракт с Национальной службой здоровья.

Постановление будет действовать до конца 2023 года.

Напомним, по прогнозу правительства, в 2023 году средняя зарплата вырастет до 18 261 гривны. Однако из-за инфляции реальная зарплата вырастет всего на 1,4%.

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