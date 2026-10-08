Медикам на фронті потрібні три авто: стартував збір

Читайте також про те, що українські підрозділи відчувають гострий дефіцит броньованих машин для медичної евакуації. При цьому держава у 2026-му зробила значну ставку на закупівлю наземних роботизованих комплексів (НРК).

Раніше ми писали про те, що на фронті фіксують перелом у підходах до логістики. Все частіше НРК використовують для підвезення боєприпасів, евакуації поранених і роботи в небезпечній зоні. Раніше для цього застосовували бронетехніку та звичайні пікапи.