Медикам на фронті потрібні три авто: стартував збір

Стартувала волонтерська ініціатива "МедТранс" зі збору коштів на три авто для Першого окремого медичного батальйону. Машини потрібні для логістичного забезпечення, зв’язку та управління підрозділами в районах ведення бойових дій.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Ініціатива планує об’єднати представників медичної галузі та приватних донорів навколо потреби батальйону в автомобільному транспорті.
Автомобілі використовуватимуть для виконання завдань із логістичного забезпечення та управління підрозділами.
Долучитися до проєкту можна не лише фінансово. Організатори також приймають автомобілі, запчастини, шини та інші ресурси, необхідні для їхнього обслуговування.
Окремо передбачене партнерство з медичними закладами, фармацевтичними компаніями та іншими представниками медичного бізнесу.
Ініціаторка волонтерського проєкту "МедТранс" Наталія Котлярова уже має успішний досвід придбання авто на потреби Першого окремого медичного батальйону.
Організатор гарантує прозорість збору, а також документальну звітність після кожного етапу.
Підтримати проєкт “МедТранс” можна за реквізитами:
Отримувач: Котлярова Наталія Степанівна
IBAN: UA983220010000026205381535038
ІПН: 3256203961
Призначення платежу: Поповнення рахунку
Контакти для зв'язку: dokglazik@gmail.com
Перший окремий медичний батальйон забезпечує допомогу на ділянці фронту від Лимана до Покровська протяжністю понад 100 км.
Серед основних завдань підрозділу - медична евакуація, стабілізація поранених, робота передових хірургічних груп та евакуація із застосуванням наземних роботизованих комплексів.
За трохи більше ніж рік роботи медичну допомогу отримали понад 60 000 військовослужбовців, серед них понад 30 000 поранених; понад 4 000 військовослужбовців було прооперовано, а понад 100 - успішно евакуйовано за допомогою НРК.
Читайте також про те, що українські підрозділи відчувають гострий дефіцит броньованих машин для медичної евакуації. При цьому держава у 2026-му зробила значну ставку на закупівлю наземних роботизованих комплексів (НРК).
Раніше ми писали про те, що на фронті фіксують перелом у підходах до логістики. Все частіше НРК використовують для підвезення боєприпасів, евакуації поранених і роботи в небезпечній зоні. Раніше для цього застосовували бронетехніку та звичайні пікапи.