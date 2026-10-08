Медикам на фронте нужны три авто: стартовал сбор

Читайте также о том, что украинские подразделения испытывают острый дефицит бронированных машин для медицинской эвакуации. При этом государство в 2026-м сделало значительную ставку на закупку наземных роботизированных комплексов (НРК).

Раньше мы писали о том, что на фронте фиксируют перелом в подходах к логистике. Все чаще НРК используют для подвоза боеприпасов, эвакуации раненых и работы в опасной зоне. Раньше для этого применяли бронетехнику и обычные пикапы.