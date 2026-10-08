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Медикам на фронте нужны три авто: стартовал сбор

11:08 08.10.2026 Чт
2 мин
aimg Василина Копытко
Автомобили необходимы для логистического обеспечения (фото предоставил Первый отдельный медицинский батальон)

Стартовала волонтерская инициатива "МедТранс" по сбору средств на три автомобиля для Первого отдельного медицинского батальона. Машины требуются для логистического обеспечения, связи и управления подразделениями в районах ведения боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина.

На что нужны автомобили

Инициатива планирует объединить представителей медицинской отрасли и частных доноров вокруг нужды батальона в автомобильном транспорте.

Автомобили будут использоваться для выполнения задач по логистическому обеспечению и управлению подразделениями.

Присоединиться к проекту можно не только финансово. Организаторы принимают автомобили, запчасти, шины и другие ресурсы, необходимые для их обслуживания.

Отдельно предусмотрено партнерство с медицинскими учреждениями, фармацевтическими компаниями и другими представителями медицинского бизнеса.

Как поддержать сбор

Инициатор волонтерского проекта "МедТранс" Наталья Котлярова уже имеет успешный опыт приобретения авто на нужды Первого отдельного медицинского батальона.

Организатор гарантирует прозрачность сбора и документальную отчетность после каждого этапа.

Поддержать проект "МедТранс" можно по реквизитам:

Получатель: Котлярова Наталья Степановна

IBAN: UA983220010000026205381535038

ИНН: 3256203961

Назначение платежа: Пополнение счета

Ссылка на банку

Контакты для связи: dokglazik@gmail.com

Работа Медбатальона на фронте

Первый отдельный медицинский батальон обеспечивает помощь на участке фронта от Лимана до Покровска протяженностью более 100 км.

Среди основных задач подразделения - медицинская эвакуация, стабилизация раненых, работа передовых хирургических групп и эвакуация с применением наземных роботизированных комплексов.

За чуть более года работы медицинскую помощь получили более 60 000 военнослужащих, среди них более 30 000 раненых; более 4 000 военнослужащих были прооперированы, а более 100 - успешно эвакуированы с помощью НРК.

Читайте также о том, что украинские подразделения испытывают острый дефицит бронированных машин для медицинской эвакуации. При этом государство в 2026-м сделало значительную ставку на закупку наземных роботизированных комплексов (НРК).

Раньше мы писали о том, что на фронте фиксируют перелом в подходах к логистике. Все чаще НРК используют для подвоза боеприпасов, эвакуации раненых и работы в опасной зоне. Раньше для этого применяли бронетехнику и обычные пикапы.

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