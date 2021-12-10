В Киеве разоблачили медработника и сотрудника патрульной полиции в продаже сертификатов COVID-вакцинации. Городская прокуратура уже сообщила им о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как установило следствие, полицейский, совместно с медиком, за денежное вознаграждение организовали схему внесения в информационные системы сведений о якобы прохождении гражданами вакцинации от COVID-19. После чего документ появлялся в приложении "Дия".

По информации прокуратуры, поиском "клиентов" занимался полицейский, а медик вносила сведения в электронную систему.

Так, размер "денежного вознаграждения" зависел от вакцины, которой якобы делали прививки, и составлял от 4000 до 5000 грн.

По месту работы и жительства подозреваемых правоохранители провели обыски. Во время которых было изъято: мобильные телефоны, компьютерную технику, COVID-сертификаты, списки граждан, которые обращались с целью получения поддельных свидетельств о вакцинации, а также почти 340 тыс. грн и 13,5 тыс. долларов.

"Эти списки насчитывают более 200 фамилий, что может свидетельствовать о получении участниками группы неправомерной выгоды на сумму около миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Подозреваемым инкриминируются несанкционированное изменение информации, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенное лицом, которое имеет право доступа к ней, а также получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 354 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастными к этому преступлению.

Фото: медика и полицейского в Киеве разоблачили на продаже COVID-сертификатов (gp.gov.ua)