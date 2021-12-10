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Медика і поліцейського у Києві викрили на продажі COVID-сертифікатів

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Київ, П'ятниця 10 грудня 2021 12:27
Медика і поліцейського у Києві викрили на продажі COVID-сертифікатів Фото: медика і поліцейського у Києві викрили на продажі COVID-сертифікатів (gp.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві викрили медпрацівника і співробітника патрульної поліції у продажі сертифікатів COVID-вакцинації. Міська прокуратура вже повідомила їм про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Як встановило слідство, поліцейський, спільно з медиком, за грошову винагороду організували схему внесення до інформаційної системи відомостей про нібито проходження громадянами вакцинації від COVID-19. Після чого документ з'являвся у додатку "Дія".

За інформацією прокуратури, пошуком "клієнтів" займався поліцейський, а медик вносила відомості до електронної системи.

Так, розмір "грошової винагороди" залежав від вакцини, якою нібито робили щеплення, та становив від 4000 до 5000 грн.

За місцем роботи та проживання підозрюваних правоохоронці провели обшуки. Під час яких вилучено: мобільні телефони, комп’ютерну техніку, COVID-сертифікати, списки громадян, які зверталися з метою отримання підроблених свідоцтв про вакцинацію, а також майже 340 тис. грн та 13,5 тис. доларів.

"Ці списки налічують понад 200 прізвищ, що може свідчити про отримання учасниками групи неправомірної вигоди на суму близько мільйона гривень", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваним інкриміновано несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинену особою, яка має право доступу до неї, а також одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 354 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до цього злочину.

Фото: медика і поліцейського у Києві викрили на продажі COVID-сертифікатів (gp.gov.ua)

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Київ сертифікат вакцинації
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