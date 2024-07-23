Медичні довідки для дошкільнят та учнів: що треба знати, та як оформити у 2024 році

Зміст

Для чого проходити медогляд

Основною умовою початку навчального процесу є безпека. Проте не менш важливим чинником для продуктивного навчання та ефективного засвоєння знань є здоров'я. Це також дозволяє оцінити стан здоров'я дитини та отримати консультацію від висококваліфікованих лікарів.

За даними МОЗ, медогляд дозволяє знизити ризики виникнення (ускладнення) професійно-обумовлених захворювань на 14-16%. Там зазначають, що довідка потрібна не для допуску до школи, а в першу чергу - це дані про стан здоров’я дитини. Кожен заклад освіти відповідає за своїх учнів, тож має отримати інформацію стосовно їхнього фізичного стану.

Яких лікарів необхідно пройти перед школою

Раніше діти різного віку зобов'язані були пройти певних лікарів напередодні шкільного сезону.

Зокрема, дітям віком 6 років, які йдуть до школи, потрібно було пройти огляд педіатра, ортопеда-травматолога, офтальмолога, стоматолога та інших спеціалістів за показаннями.

Дітям 7, 8, 9, 10, 12, 13 років необхідно відвідати педіатра, а за потреби - вузького спеціаліста. А у 11 років огляд проводять педіатр, ортопед-травматолог, офтальмолог, стоматолог та інші спеціалісти за показаннями.

Дітям 14, 15 років потрібно пройти огляд у педіатра, гінеколога (за показаннями), хірурга, ендокринолога та психолога (за показаннями). У 16, 17 років необхідний огляд педіатра або терапевта, гінеколога та стоматолога.

Однак у 2024 році ці правила було змінено.

Цього року Міністерство охорони здоровʼя затвердило єдину форму медичної довідки, яку видає сімейний лікар для зарахування дитини до закладів освіти всіх рівнів.

Наразі, дітям немає потреби проходити огляд у декількох лікарів, займати черги та отримувати довідки різної форми.

Хто видає довідку № 086/о

Для вступу дитини до будь-якого закладу освіти видається уніфікована довідка № 086/о "Медична довідка (витяг з медичної картки амбулаторного хворого)". Медичні довідки, що були видані до 1 жовтня 2023 року, вважаються дійсними протягом року.

З цього року буде достатньо обстеження дитини у сімейного лікаря.

У МОЗ зазначили, що огляд дитини сімейним лікарем відповідає всім основним вимогам для вступу до дитячого садка та школи. Він включає збір анамнезу, повне фізикальне обстеження, перевірку наявності ознак гострої хвороби або хронічних станів, вимірювання зросту та ваги, дослідження гостроти зору, слуху (шепітна мова), постави та плантографії, а також інші необхідні обстеження. Лише у разі виявлення відхилень або хвороб сімейний лікар направляє дитину до лікаря-спеціаліста. Перед вступом до садка та школи дитину обов'язково оглядає лікар-стоматолог.

Лікар заповнює дані про дитину, включаючи прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, стать, місце проживання та телефон батьків. Також вказується навчальний заклад, до якого дитина йде, стан здоров'я, рекомендації та група для занять фізкультурою. Інформація про хронічні захворювання додається лише за згодою одного з батьків.

Варто зауважити, що у школі має бути оригінал довідки. Це стосується навіть переселенців, навіть із прифронтової зони чи ТОТ. У випадку, якщо у школи зруйноване приміщення або вона переміщена з ТОТ і ще не має приміщення, можна подавати електронні копії.

Раніше РБК-Україна розповідало про те, що через дефіцит електроенергії у деяких містах України новий навчальний рік почнеться раніше вересня. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.