Медицинские справки для дошкольников и учеников: что нужно знать и как оформить в 2024 году

В 2024 году в Украине была утверждена единая форма медицинской справки, которую выдает семейный врач для зачисления ребенка в учебные заведения всех уровней.
Подробно о том, как проходить медицинское освидетельствование перед школой - читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались источники: сайт Кабинета Министров, сайт Министерства здравоохранения, пресс-служба Министерства образования и науки Украины.
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Основным условием начала учебного процесса есть безопасность. Однако не менее важным фактором для продуктивного обучения и эффективного усвоения знаний является здоровье. Это также позволяет оценить состояние здоровья и получить консультацию от высококвалифицированных врачей.
По данным Минздрава, медосмотр позволяет снизить риски возникновения (осложнения) профессионально обусловленных заболеваний на 14-16%. Там отмечают, что справка нужна не для допуска в школу, а в первую очередь – это данные о состоянии здоровья ребенка. Каждое учебное заведение отвечает за своих учеников, поэтому должно получить информацию об их физическом состоянии.
Ранее дети всех возрастов обязаны были пройти определенных врачей накануне школьного сезона.
В частности, детям в возрасте 6 лет, которые идут в школу, нужно было пройти осмотр педиатра, ортопеда-травматолога, офтальмолога, стоматолога и других специалистов по показаниям.
Детям 7, 8, 9, 10, 12, 13 лет необходимо посетить педиатра, а при необходимости – узкого специалиста. А в 11 лет смотр проводят педиатр, ортопед-травматолог, офтальмолог, стоматолог и другие специалисты по показаниям.
Детям 14, 15 лет нужно пройти осмотр у педиатра, гинеколога (по показаниям), хирургу, эндокринологу и психологу (по показаниям). В 16, 17 лет необходим осмотр педиатра или терапевта, гинеколога и стоматолога.
Однако в 2024 году эти правила были изменены.
В этом году Министерство здравоохранения утвердило единую форму медицинской справки, которую выдает семейный врач для зачисления ребенка в учебные заведения всех уровней.
Пока детям нет необходимости проходить осмотр у нескольких врачей, занимать очереди и получать справки разной формы.
Для поступления ребенка в любое учебное заведение выдается унифицированная справка № 086/о "Медицинская справка (извлечение из медицинской карточки амбулаторного больного)". Медицинские справки, выданные до 1 октября 2023 года, считаются действительными в течение года.
С этого года будет достаточно обследования ребенка у семейного врача.
В Минздраве отметили, что осмотр ребенка семейным врачом отвечает всем основным требованиям для поступления в детский сад и школу. Он включает сбор анамнеза, полное физикальное обследование, проверку наличия признаков острой болезни или хронических состояний, измерения роста и веса, исследования остроты зрения, слуха (шепот), осанки и плантографии, а также другие необходимые обследования. Только в случае обнаружения отклонений или болезней семейный врач направляет ребенка к врачу-специалисту. Перед поступлением в сад и школу ребенка обязательно осматривает врач-стоматолог.
Врач заполняет данные о ребенке, включая фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, место жительства и телефон родителей. Также указывается учебное заведение, в которое ребенок идет, состояние здоровья, рекомендации и группа для занятий физкультурой. Информация о хронических заболеваниях прилагается только с согласия одного из родителей.
Следует заметить, что в школе должен быть оригинал справки. Это касается даже переселенцев, даже из прифронтовой зоны или ТОТ. В случае, если у школы разрушено помещение или она перемещена из ТОТ и не имеет помещения, можно подавать электронные копии.
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