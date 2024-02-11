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Медична евакуація: як військовим потрапити на лікування за кордон

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна прагне забезпечити українським захисникам доступ до необхідної медичної та реабілітаційної допомоги, який зараз обмежений через війну. З цією метою процедуру направлення військових на лікування за кордон було значно спрощено.

Тож, щоб відправили військового на лікування до європейських клінік необхідно дотримуватися алгоритму медичної евакуації:

Висновок консиліуму більше не потрібен. Рішення про необхідність лікування за кордоном приймає лікарня, де військовий лікується або проходить реабілітацію.

Медзаклад готує пакет документів:

  • Згода військового/військової або його/її законного представника на лікування за кордоном;
  • Згода на обробку та передачу персональних даних медзакладам іноземних держав;
  • Виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ;
  • Висновок про необхідність направлення військового/військової на лікування за кордон.

Шаблони документів можна знайти на вебсайті МОЗ в розділі "документи".

Після цього лікарня надсилає висновок та документи до державного органу зі складу сектору безпеки й оборони, в якому військовий/військова проходить службу. Державний орган надсилає до МОЗ лист-направлення з копіями документів.

Після чого МОЗ подає запит до країн ЄС щодо готовності надати захиснику України необхідну медичну допомогу.

МОЗ інформує Командування Медичних сил, Держприкордонслужбу та МЗС про погоджений з іноземною стороною перелік захисників України, яких можуть прийняти на лікування за кордоном.

Далі МОЗ у рамках співпраці з Єврокомісією транспортує військових до закордонної клініки. 

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військовийМінстерство охорони здоров'я України