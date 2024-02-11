Медична евакуація: як військовим потрапити на лікування за кордон

Україна прагне забезпечити українським захисникам доступ до необхідної медичної та реабілітаційної допомоги, який зараз обмежений через війну. З цією метою процедуру направлення військових на лікування за кордон було значно спрощено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоровʼя.
Тож, щоб відправили військового на лікування до європейських клінік необхідно дотримуватися алгоритму медичної евакуації:
Висновок консиліуму більше не потрібен. Рішення про необхідність лікування за кордоном приймає лікарня, де військовий лікується або проходить реабілітацію.
Медзаклад готує пакет документів:
Шаблони документів можна знайти на вебсайті МОЗ в розділі "документи".
Після цього лікарня надсилає висновок та документи до державного органу зі складу сектору безпеки й оборони, в якому військовий/військова проходить службу. Державний орган надсилає до МОЗ лист-направлення з копіями документів.
Після чого МОЗ подає запит до країн ЄС щодо готовності надати захиснику України необхідну медичну допомогу.
МОЗ інформує Командування Медичних сил, Держприкордонслужбу та МЗС про погоджений з іноземною стороною перелік захисників України, яких можуть прийняти на лікування за кордоном.
Далі МОЗ у рамках співпраці з Єврокомісією транспортує військових до закордонної клініки.
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