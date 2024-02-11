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Медицинская эвакуация: как военным попасть на лечение за границу

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина стремится обеспечить украинским защитникам доступ к необходимой медицинской и реабилитационной помощи, который сейчас ограничен из-за войны. С этой целью процедура направления военных на лечение за границу была значительно упрощена.

Поэтому, чтобы отправили военного на лечение в европейские клиники необходимо придерживаться алгоритма медицинской эвакуации:
Заключение консилиума больше не требуется. Решение о необходимости лечения за рубежом принимает больница, где военный лечится или проходит реабилитацию.

Медучреждение готовит пакет документов:

  • Согласие военного/военного или его/ее законного представителя на лечение за рубежом;
  • Согласие на обработку и передачу персональных данных медучреждениям иностранных государств;
  • Выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного по форме, утвержденной Минздравом;
  • Заключение о необходимости направления военного/военной на лечение за границу.

Шаблоны документов можно найти на веб-сайте Минздрава в разделе "Документы".

После этого больница направляет заключение и документы в государственный орган из состава сектора безопасности и обороны, в котором военный/военная проходит службу. Государственный орган направляет в Минздрав письмо-направление с копиями документов.

После чего Минздрав подает запрос в страны ЕС о готовности предоставить защитнику Украины необходимую медицинскую помощь.

Минздрав информирует Командование Медицинских сил, Госпогранслужбу и МИД о согласованном с иностранной стороной перечне защитников Украины, которых могут принять на лечение за рубежом.

Далее Минздрав в рамках сотрудничества с Еврокомиссией транспортирует военных в зарубежную клинику.

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військовийМинистерство здравоохранения Украины