Медицинская эвакуация: как военным попасть на лечение за границу

Поэтому, чтобы отправили военного на лечение в европейские клиники необходимо придерживаться алгоритма медицинской эвакуации:

Заключение консилиума больше не требуется. Решение о необходимости лечения за рубежом принимает больница, где военный лечится или проходит реабилитацию.

Медучреждение готовит пакет документов:

Согласие военного/военного или его/ее законного представителя на лечение за рубежом;

Согласие на обработку и передачу персональных данных медучреждениям иностранных государств;

Выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного по форме, утвержденной Минздравом;

Заключение о необходимости направления военного/военной на лечение за границу.

Шаблоны документов можно найти на веб-сайте Минздрава в разделе "Документы".

После этого больница направляет заключение и документы в государственный орган из состава сектора безопасности и обороны, в котором военный/военная проходит службу. Государственный орган направляет в Минздрав письмо-направление с копиями документов.

После чего Минздрав подает запрос в страны ЕС о готовности предоставить защитнику Украины необходимую медицинскую помощь.

Минздрав информирует Командование Медицинских сил, Госпогранслужбу и МИД о согласованном с иностранной стороной перечне защитников Украины, которых могут принять на лечение за рубежом.

Далее Минздрав в рамках сотрудничества с Еврокомиссией транспортирует военных в зарубежную клинику.