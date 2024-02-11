Медицинская эвакуация: как военным попасть на лечение за границу

Украина стремится обеспечить украинским защитникам доступ к необходимой медицинской и реабилитационной помощи, который сейчас ограничен из-за войны. С этой целью процедура направления военных на лечение за границу была значительно упрощена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Поэтому, чтобы отправили военного на лечение в европейские клиники необходимо придерживаться алгоритма медицинской эвакуации:
Заключение консилиума больше не требуется. Решение о необходимости лечения за рубежом принимает больница, где военный лечится или проходит реабилитацию.
Медучреждение готовит пакет документов:
Шаблоны документов можно найти на веб-сайте Минздрава в разделе "Документы".
После этого больница направляет заключение и документы в государственный орган из состава сектора безопасности и обороны, в котором военный/военная проходит службу. Государственный орган направляет в Минздрав письмо-направление с копиями документов.
После чего Минздрав подает запрос в страны ЕС о готовности предоставить защитнику Украины необходимую медицинскую помощь.
Минздрав информирует Командование Медицинских сил, Госпогранслужбу и МИД о согласованном с иностранной стороной перечне защитников Украины, которых могут принять на лечение за рубежом.
Далее Минздрав в рамках сотрудничества с Еврокомиссией транспортирует военных в зарубежную клинику.
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