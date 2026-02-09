Медична декларація онлайн: українцям дозволили змінювати дані та лікаря за кілька кліків

Хто може скористатися сервісом

Кабінет доступний для всіх повнолітніх громадян, а також для підлітків віком від 14 до 18 років за наявності електронного підпису.

Вони можуть переглядати свої дані, а за підтвердженої цивільної дієздатності - подавати декларації та вносити зміни до персональної інформації.

Які функції вже доступні

Наразі користувачі можуть:

переглядати та оновлювати персональні дані в електронній системі охорони здоров’я;

переглядати чинні та попередні декларації з лікарем;

шукати лікаря та подавати декларацію онлайн;

керувати доступами до електронних кабінетів, яким надано дозвіл на обробку персональних даних.

Доступ до медичної картки, зокрема аналізів, рецептів і діагнозів, планують додавати поступово на наступних етапах розвитку сервісу.

Як скористатися кабінетом

Увійти до кабінету пацієнта можна через державні або приватні е-кабінети, які мають однакові базові функції, але можуть відрізнятися додатковими можливостями.

Користувач може обрати будь-який з доступних сервісів, перелік яких поступово розширюватиметься.

Де отримати допомогу

Якщо під час користування кабінетом пацієнта виникли запитання, спершу варто звернутися до розділу "Часті запитання" на спеціальному порталі - там зібрані відповіді на більшість типових звернень.

У разі технічних проблем, наприклад якщо не вдається увійти до системи, користувачі державного кабінету можуть створити звернення на порталі підтримки, обравши категорію "Технічні питання". Якщо використовується інший сервіс, необхідно звернутися безпосередньо до його служби підтримки.

Якщо питання стосується персональних даних - наприклад, потрібно виправити дублювання інформації або змінити РНОКПП - слід залишити звернення на порталі підтримки, обравши категорію "Контекстні питання".