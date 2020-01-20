Медианаступление: как в "Слуге народа" меняют правила работы СМИ и соцсетей

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Команда власти наконец-то презентовала свои планы по поводу регулирования работы украинской медиасферы. О том, как будут работать СМИ, что ждет пользователей Facebook и Telegram, какую информацию нельзя будет распространять и какая ответственность полагается за нарушения – в материале РБК-Украина.

Идеи о регулировании медиа-пространства разрабатывались в штабе Владимира Зеленского еще во время прошлогодних президентской и парламентской кампаний. И пока некоторые видные представители новой власти давали понять журналистам, что теперь могут коммуницировать с обществом и без их помощи, параллельно нарабатывалась концепция нового медийного закона.

Осенью прошлого года концепцию представили медийному сообществу, а перед самым Новым годом официально зарегистрировали в Верховной раде соответствующий законопроект.

Предварительное обсуждение этих инициатив, очевидно, сыграло свою роль. К примеру, в законопроекте не оказалось нормы о санкциях против убыточных СМИ, которая в украинских условиях могла бы уничтожить абсолютно большинство каналов, газет, онлайн-изданий и т.д.

Но все же ряд норм, вызвавших неоднозначную реакцию у медийного рынка, в законопроекте оставили. Его авторами выступили ряд депутатов "Слуги народа", в частности, экс-руководитель канала "1+1" Александр Ткаченко и один из главных стратегов кампаний Зеленского и "Слуги народа" Никита Потураев, а также депутат от группы "За майбутнє" Ирина Констанкевич.

Новости для блогеров

Объемный документ на 175 страниц должен заменить несколько профильных медийных законов, например, "О телевидении и радиовещании", "Об информационных агентствах" и т.д., которые авторы закона считают устаревшими.

"Нынешнее законодательство в сфере СМИ, принятое в 1993-2006 годах, устарело и не отвечает современному уровню технологического развития в сфере медиа", – говорится в объяснительной записке к законопроекту.

В качестве примера приводятся полное отсутствие нормативной базы для ОТТ-сервисов (вроде Netflix) и платформ общего доступа (как Facebook).

В законопроекте дается широкое определение самого понятия "медиа" – средство массовой информации в любой форме, которое периодически или регулярно выходит в свет под постоянным названием.

Учитывая такую формулировку, соответственно, широк и перечень тех, на кого будут распространяться нормы нового законопроекта. Помимо привычных телевидения, радио, газет и журналов, это и онлайн-СМИ, нелинейные медиа-сервисы (тот же Netflix) и соцсети, а также мессенджеры вроде Telegram. Для онлайн-СМИ предоставляется возможность добровольной госрегистрации в качестве медиа.

Вокруг того, будут ли нормы нового законопроекта затрагивать пользователей Facebook и авторов каналов в Telegram, в последние недели идут наиболее жаркие споры. Тем более что многие Facebook-страницы украинских политиков, журналистов, активистов, волонтеров и т.д. имеют в десятки раз большую аудиторию и влияние, чем "форматные" онлайн-СМИ. Как и стремительно набравшие популярность за последний год-полтора Telegram-каналы, в том числе, анонимные.

Авторы инициативы уверяют, что обычных пользователей Facebook новые нормы не затронут, указывая на норму о том, что "физлица, которые распространяют массовую информацию", не являются субъектами законопроекта. Как, к примеру, и сайты объявлений или поиска недвижимости.

А вот если предоставляемые сервисы могут оплачиваться гражданами Украины, или же они размещены в доменной зоне .UA или .УКР, закон на них будет распространяться.

"Регулировать всех блогеров просто нет смысла. Но если они начнут нарушать нормы закона, например, о декоммунизации или запрете пропаганды страны-агрессора, регулятор сможет на это отреагировать", - сказал РБК-Украина Игорь Розкладай, юрист Института Медиа Права и соавтор законопроекта.

Это будет касаться и блогеров с Facebook, YouTube и других платформ. Сложнее всего с Telegram, объясняет Розкладай, поскольку у этого мессенджера вообще нет никаких политик относительно своего контента, и выполнит ли он решение украинского суда о блокировании какого-то канала – вопрос открытый.

Кроме того, будет играть роль и популярность блогера – для пользователя с сотней подписчиков и для обладателя миллионной аудитории штрафы наверняка будут отличаться.

Заниматься всеми этими вопросами будет регулятор – Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, полномочия которого существенно расширяются. Принцип назначения его членов при этом не меняется – по четыре представителя от президента и от Верховной рады.

Нацсовет сможет применять к медиа, которые нарушает требования закона, различные санкции: начиная с предписания исправить все недостатки и до отзыва лицензии или блокировки сайта. Последнее возможно только по решению суда, причем одного – по закону, связанные с медиа-сферой дела будет рассматривать скандально известный Окружной административный суд Киева. Причем в случае "особой общественной важности" решения по медиа-кейсам он должен будет принимать за два дня.

Запретные темы

Десятки видов возможных нарушений, которые могут совершать медиа, в законопроекте делятся на три категории: незначительные, значительные и грубые. Они прописаны отдельно для аудиовизуальных, печатных, онлайн-СМИ, провайдеров и т.д.

Например, в случае онлайн-СМИ отсутствие на сайте выходных данных будет считаться значительным нарушением. За это предусматривается штраф на сумму до пяти размеров минимальной зарплаты, т.е. около 23,5 тысяч гривен.

А вот если любая соцсеть не сможет обеспечить проверку минимального возраста пользователей, и несовершеннолетние получат доступ к информации, которая "навредит их физическому, моральному или ментальному развитию", за это придется заплатить от 47 до 354 тысяч гривен.

Наибольшие штрафы за грубые нарушения в миллионы гривен могут платить всеукраинские телеканалы. Распространение порнографии, пропаганда наркотиков, а также программ, в которых "пользователям оказываются услуги по гаданию" на телевидении и в других аудиовизуальных медиа, считается значительным нарушением и может обойтись штрафом до 10% лицензионного сбора.

Также в законе очень подробно прописаны ограничения на информацию, которую можно распространять в любых видах СМИ. Часть ограничений вполне привычна и уже содержится во многих других законах: призывы к насильственной смене государственного устройства, развязывание агрессивной войны, разжигание вражды по национальному, религиозному или другим признакам и т.д.

Кроме того, запрещено будет распространять информацию, в которой "отрицается или оправдывается преступный характер коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов", а также преступный характер нацистского режима. Нельзя будет и создавать позитивный образ деятелей советских времен (кроме тех случаев, когда они развивали украинскую науку и культуру), а также оправдывать преследование борцов за независимость Украины в 20 веке.

Отдельно указаны ограничения, связанные с российской агрессией. В частности, это запрет на популяризацию страны-оккупанта и ее должностных лиц, а также распространение материалов с участием лиц, которые представляют угрозу украинскому медиапространству. Поименный их список будет составляться и дополняться Нацсоветом с подачи СБУ или по собственной инициативе.

Не смогут работать в Украине СМИ, которые принадлежат, финансируются или контролируются гражданами РФ или зарегистрированными в РФ юрлицами. И в целом законопроект обязывает все СМИ раскрывать структуру собственности и указывать всех бенефициаров.

Главное научно-экспертное управление Верховной рады в своих выводах к законопроекту предложило отправить его авторам на доработку. Среди многочисленных замечаний – размытость формулировок, оценочные суждения, путаница с терминами и т.д.

Терминологию одной из проблем законопроекта называет и исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк. "В проекте закона упоминаются, например, "пропаганда" или "язык вражды", но определение этим терминам вообще не дано. В таких условиях эти нормы либо не будут работать, либо будут использоваться для манипуляций", - сказала Романюк РБК-Украина.

Среди других ее замечаний к законопроекту – он никак не помогает провести деолигархизацию медиа. Также вопросы вызывает предусмотренный механизм "совместного регулирования" в сфере медиа. Предполагается, что участники медиа-рынка создадут орган, который будет выписывать правила и кодексы распространения информации и предоставлять Нацсовету свои экспертные выводы.

Но медиасообщество в Украине очень далеко от единства, редакции разделены по политическим и ценностным принципам, между многими журналистами есть натянутые отношения, вплоть до личной вражды. И представить, что эти люди смогут совместно создать орган, который пользовался бы общим авторитетом на медиа-рынке, фактически невозможно – скорее, разные журналистские "тусовки" попытаются создать разные альтернативные объединения.

"В целом, этот законопроект консервирует текущую ситуацию в сфере медиа, а при пессимистическом развитии событий – создаст условия для прямого вмешательства государства в работу СМИ", - констатировала Романюк.

Один из авторов законопроекта, депутат Евгения Кравчук заверила РБК-Украина, что ко второму чтению удастся снять многие замечания, в частности, более четко прописать все дефиниции. Также авторы законопроекта планируют еще до первого чтения начать серию встреч со всеми профессиональными сообщества, которые он затронет: провайдерами, журналистами, блогерами и т.д.

"Мы постараемся развеять мифы, которые существуют вокруг законопроекта, например, о том, что он введет цензуру. Тогда как цензура в тексте запрещена отдельным пунктом", - сказала Кравчук.

К тому, что монобольшинство собирается зацензурировать медиа-пространство, апеллируют и критики законопроекта в парламенте, в первую очередь, в "Оппозиционной платформе "За "Життя". В пылу дискуссий там его даже сравнивают с цензурными порядками в нацистской Германии. Но и без ОПЗЖ голосов за эту инициативу, говорят в "Слуге народа", должно хватить.

Ожидается, что в первом чтении его проголосуют вскоре после открытия новой сессии в феврале, а в целом – в марте.

Конец эпохи анонимности

В прошлую пятницу, 17 января, была публично представлена еще одна инициатива власти в медиа-сфере, которая может стать еще более резонансной – законопроект о противодействии дезинформации.

Его окончательный текст должны обнародовать на сайте Министерства культуры, молодежи и спорта сегодня, но основные его положения уже понятны из презентации.

Ключевое понятие законопроекта – недостоверная информация, то есть неправдивые, неполные или выдуманные данные. Если эта недостоверная информация касается "вопросов, представляющих общественный интерес", она уже называется дезинформацией.

В понимании авторов закона общественный интерес представляет информация по вопросам государственного суверенитета, национальной безопасности, жизни и здоровье граждан, окружающей среды и т.д. – трактовка очень широкая и не исчерпывающая. При этом оценочные суждения, сатира, пародия и даже недобросовестная реклама дезинформацией не считаются.

Главная ответственность по борьбе с фейками будет лежать на уполномоченном по вопросам информации, который будет мониторить медиа-пространство, проверять информацию, обращаться в суды и к правоохранителям.

При этом третье за год размещение дезинформации будет наказываться штрафом до 1000 минимальных зарплат (около 4,7 млн гривен), а при отказе эту информацию добровольно опровергнуть – в два раза больше.

Чтобы найти того, кто будет эти штрафы платить, не только интернет-СМИ, но и обычные пользователи Facebook, YouTube, Twitter и подобных сервисов будут обязаны размещать свои идентификационные данные. А хостинги и провайдеры таких платформ должны иметь представительство или дочернюю компанию в Украине.

Первый замминистра культуры Анатолий Максимчук в комментарии РБК-Украина объяснил последовательность действий в случае обнаружения дезинформации, например, на YouTube. Сперва уполномоченный должен обратиться к тому, кто эту дезинформацию опубликовал. Если же пользователь анонимен и не реагирует на обращение, тогда отправляется запрос к администрации YouTube. Если же и там не реагируют, тогда придется обратиться в суд, решение которого, по идее, должно быть обязательным.

Помимо крупных штрафов распространение дезинформации может закончиться и тюремным сроком, если оно осуществлялось системно, сознательно и массово, а также с привлечением ботов – от двух до пяти лет лишения свободы.

А финансирование таких действий наказывается лишением свободы от 3 до 5 лет. Если эти нарушения были совершены организованной группой, повторно или привели к тяжелым последствиям, то виновные могут получить до 7 лет тюрьмы.

Кроме того, как и в законе про медиа, предлагается усилить роль журналистского самоуправления. Оно сможет присваивать и лишать статуса "профессиональный журналист", за который полагается дополнительная защита от государства. Все остальные журналисты, по словами авторов законопроекта, будут "обычными". Как сообщил РБК-Украина Никита Потураев, этот закон смогут рассмотреть после законов о медиа и общественном телевидении, не ранее апреля.