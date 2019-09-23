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Медиахолдинг Курченко передали в управление АРМА

Новости » Политика    23.09.2019 - 14:14
Медиахолдинг Курченко передали в управление АРМА
Фото: Сергей Курченко (metalist.ua)

Активы Курченко ранее были арестованы

Печерский райсуд Киева передал медиахолдинг UMH в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление суда.

Согласно решению суда, в управление АРМА передали активы, на которые в уголовном производстве №12013220540000400 наложен арест. Речь идет о 100% уставного капитала ООО "Ветек Медиа Инвест", ООО "Украинская Медиа Группа", ООО "Корреспондент" и так далее.

Отметим, медиахолдинг UMH связывают с беглым олигархом Сергеем Курченко. По данным ГПУ, в 2013 году его группа приобрела акции UMH Group. Часть средств в размере 246,1 млн долларов были уплачены TriLado Enterprise Inc. в период с 3 апреля 2013 по 20 сентября 2013 "за счет полученных преступным путем средств, поступивших со счетов подконтрольных преступной организации предприятий".

Напомним, в феврале 2018 года силовики блокировали редакцию газеты "Вести", которая находится в киевском бизнес-центре "Гулливер. Позже стало известно, что силовую акцию проводили военная прокуратура и полиция, которые пытались передать помещения офисного центра Агентству по розыску и возвращению активов.

Позже стало известно, что помещения офиса "Вестей" передали управляющей компании.

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Новости Украины Сергей Курченкохолдинг
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