ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Медіахолдинг Курченка передали в управління АРМА

Новини » Політика    23.09.2019 - 14:14
Медіахолдинг Курченка передали в управління АРМА
Фото: Сергій Курченко (metalist.ua)

Активи Курченка раніше були заарештовані

Печерський райсуд Києва передав медіахолдинг UMH в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову суду.

Згідно з рішенням суду, в управління АРМА передали активи, на які у кримінальному провадженні №12013220540000400 накладено арешт. Мова йде про 100% статутного капіталу ТОВ "Ветек Медіа Інвест", ТОВ "Українська Медіа Група", ТОВ "Кореспондент" і так далі.

Зазначимо, медіахолдинг UMH пов'язують із олігархом Сергієм Курченком. За даними ГПУ, у 2013 році його група придбала акції UMH Group. Частину коштів в розмірі 246,1 млн доларів було сплачено TriLado Enterprise Inc. в період з 3 квітня 2013 по 20 вересня 2013 "за рахунок отриманих злочинним шляхом коштів, що надійшли з рахунків підконтрольних злочинній організації підприємств".

Нагадаємо, в лютому 2018 року силовики блокували редакцію газети "Вісті", яка знаходиться в київському бізнес-центрі "Гулівер. Пізніше стало відомо, що силову акцію проводили військова прокуратура і поліція, які намагалися передати приміщення офісного центру Агентству з розшуку та повернення активів.

Пізніше стало відомо, що приміщення офісу "Вістей" передали керуючій компанії.

Фонд гарантування вкладів завершив ліквідацію банку Курченка
Новини України Сергій Курченкохолдинг
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся