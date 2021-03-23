Медиаэксперты рассказали, как должен работать Центр противодействия фейкам

Медиаэксперт Татьяна Попова, которая работала в Информационно-аналитическом центре СНБО и Министерстве информационной политики, в комментарии РБК-Украина отметила, что идея создать единый центр по борьбе с дезинформацией появилась еще при прошлой власти, но по непонятным причинам так и не была реализована.

"Конечно, потребность в таком центре давно назрела и перезрела. Я лично первый раз о нем писала предложение в 2016 году, еще до своего увольнения (с Мининформполитики, - ред.). Я показывала ее американцам, они сказали "да-да, это то, что вам нужно", но центр так и не открылся", - рассказала она.

Ее бывший коллега по Министерству информационной политики Дмитрий Золотухин говорит, что инициативы по созданию центра появлялись еще раньше - с июня 2014 года. Он считает, что такая структура не должна иметь большой штат, а просто активно работать с профильными пресс-службами ведомств.

"В идеальном мире, Центр противодействия дезинформации создан для того, чтобы подносить патроны и снаряды. А ключевые коммуникации должны осуществлять пресс-службы соответствующих ведомств. В таком случае количество работников центра не будет превышать штат среднего рекламного или пиар-агентства", - заявил он.

Эксперт отметил, что есть два принципа работы таких структур. При первом варианте формируется "матрица угроз", и фейки по тем темам, которые в нее не входят, просто игнорируются.

Во втором варианте, Центр может работать без заранее заданных целей и приоритетов. В таком случае, единственный приоритет - это ежедневный перечень определенных информационных сюжетов (от 4 до 9), который будет формироваться в режиме реального времени. Например, для того, чтобы сформулировать единую государственную позицию по всем вопросам, которые, возможно, будут подниматься в вечерних итоговых выпусках новостей или ток-шоу.

Татьяна Попова отметила, что в любом случае украинский Центр будет обязан набрать мощную команду аналитиков, которые, в том числе, разбираются в алгоритмах работы соцсетей, и смогут наладить взаимодействие с западными партнерами. По ее словам, работать такая организация должна в формате 24/7. Медиаэксперт вспомнила, что в 2014-2015 годах во время обострения на фронте ее утро начиналось с просмотра и анализа российских фейков об украинских военных, которые противник успел "наплодить" за ночь.

"Каждый день я звонила в 7 утра и спрашивала у сотрудников: ну что, кого мы (имеются в виду украинские военные, - ред.) сегодня съели, изнасиловали, убили? То есть появляются за ночь фейки, придуманные в Москве или в Донецке, и надо на них реагировать", - сказала Попова.

Она приводит пример такого реагирования из своей практики. Речь об обстрелах остановки общественного транспорта в Донецке утром 22 января 2015 года. Тогда погибло около двух десятков мирных жителей. Боевики "ДНР" сразу обвинили в теракте украинскую сторону.

Попова, которая тогда работала при Минобороны, вспоминает, что пресс-релиз украинских силовиков, которые отрицали свою вину, был "сухим" и сложно написанным. Тогда она вышла с просьбой на местных донецких журналистов, которые смогли буквально на местности доходчиво показать, что обстрел велся совсем не со стороны сил АТО.

После демонстрации в СМИ этих аргументов, боевики "ДНР" были вынуждены срочно изменить свою первоначальную версию и придумать новый миф о "блуждающих по Донецку украинских минометах". Но доверие к их заявлениям уже было существенно подорвано.