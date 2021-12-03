Медиа стандарт или верифицированный список паблишеров: Publishers и Market Standards IAB Украина проведут совместный прямой эфир
9 декабря 2021 года комитеты Publishers и Market Standards IAB Украина проведут совместный прямой эфир, посвященный теме "Медиа стандарт или верифицированный список паблишеров: путь Украины"
В рамках эфира представители платформ, рекламодатели, аудиторы, паблишеры обсудят мировой опыт, альтернативные решения, "за" и "против" адаптации подхода списка верифицированных паблишеров в Украине. Актуальные потребности рекламодателей и агентств. Что получит или потеряет интернет индустрия от внедрения медиа стандарта.
Модератор: Анастасия Байдаченко СЕО IAB Ukraine
Спикеры:
Мила Крутченко Chief Digital Officer в RAZOM GROUP
Иосиф Пинтус Основатель и директор «РБК-Украина»
Станислав Тельпис Chief Commercial Officer в Admixer Advertising
Коля Рекеда CMO в MGID
Приглашенные эксперты:
Сергей Сальников Head of Digital в Media Audit Institute
Дмитрий Шуплецов Lead Digital Expert в Kwendi Media Audit
Максим Казьмин Head of Digital Sales в 1+1 media
Кирилл Ежов Директор операционного департамента Kantar Украина
Сергей Колесников Digital Manager в КРКА УКРАИНА
Регистрация и детали по ссылке:
https://webinars.iab.com.ua/media-standard-or-verification-list-ukraine-2021